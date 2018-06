La Policia Local ensenya educació viària als escolars de Picassent

Connect on Linked in

Any rere any, la Policia Local posa en marxa el projecte EduVial, una iniciativa de formació que enguany ha anat dirigida a l’alumnat de 5é de primària del municipi

La seguretat en la via pública és cosa de totes i tots. Des de la nostra infància caminem pels carrers del nostres pobles i ciutats, i cada vegada, hem de fer-ho amb la major seguretat possible. Per això, al nostre municipi, i des de la Policia Local es porta a terme el projecte EduVial amb l’objectiu que ja des de menuts, es transmeten tots els conceptes directament relacionats amb la seguretat vial en la qual participem activament ja siga com a vianants, usuaris de bicicletes o patinets o també com a passatgers dels vehicles. També els mecanismes de seguretat, com poden ser cadiretes infantils, airbags, cinturons de seguretat, botons electrònics, llocs per on creuar, pas per camins, entre d’altres, són objecte d’anàlisi, coneixement i estudi.

L’activitat, oferida a totes les escoles públiques i concertades del municipi, s’ha portat a terme al CEIP Mare de Déu de Vallivana, Col·legi Sant Cristòfor Màrtir i La Nostra Escola Comarcal. A través de dos sessions, la primera d’elles a l’aula, i a través de diferents vídeos, pretenia fer sorgir un debat entre l’alumnat i la policia per aclarir alguns conceptes bàsics. La segona sessió s’ha desenvolupat al parc d’educació viària de la Ronda Sud, des d’on a través d’activitats pràctiques, l’alumnat ha fet ús d’estes instal·lacions donat el símil com si de la via pública es tractara.

Així també, i segons afirma el regidor de Seguretat Ciutadana, Salvador Morató «De camí al parc d’educació viària, s’aprofita per observar les conductes, de vegades incíviques que es produeixen al carrer on els xiquets i les xiquetes observen i assenyalen, com puguen ser estacionaments inadequats, no respectar semàfors o cedir el pas als vianants, i d’altres».

Des de la Policia Local valoren molt positivament estes activitats, ja que d’esta manera estem educant i ensenyant també als futurs conductors del futur.