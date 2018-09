Els agents de la Policia Local de València es formen front al terrorisme i les emergències

Print This Post

Es formen amb projectes finançats pel programa ‘Horizonte 2020’ de la Comissió Europea.

La Policia Local de València desenvolupa tres plans finançats pel Programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea per a optimitzar la seguretat tant de la ciutadania com dels grups d’investigació en temes com emergències climàtiques, terrorisme i prevenció de radicalismes.

La Policia Local de València és a més pionera en la formació contra els delictes d’odi.

A més, compta amb un programa per a ajudar als joves a prevenir radicalismes, racismes i altres tipus de delinqüències.

Una formació amb la qual la Policia Local de València, s’enfrontarà als nous reptes de cara el futur.