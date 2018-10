El pont d’octubre deixa una ocupació hotelera del 60 %

Connect on Linked in

La platja va registrar afluència durant els dies festius i el mercat medieval congrega milers de persones

El pont d’octubre ha deixat una mitjana d’ocupació hotelera a Cullera del 60 %, xifres similars a les d’un mes de maig. Alguns dels hotels van arribar fins i tot a penjar el cartell de complet, uns altres fregaren el ple i la gran majoria es va situar en percentatges equiparables als de la temporada alta.

En els apartaments l’ocupació fou desigual, ja que este tipus d’allotjament no sol ser el favorit per a estades tan curtes. Tot i això, algunes empreses han notificat ocupacions superiors al 90 %.

Els apartahotels estigueren per sobre del 65 %, xifres similars a l’ocupació de bungalous en el càmping mentre que en els hostals s’han registrat ocupacions de fins al 85 %.

El bon temps que ha acompanyat, finalment, a les jornades vacacionals d’octubre ha sigut un factor determinant perquè el pont s’haja saldat amb un resultat positiu per al sector.

La platja de Cullera va registrar afluència de banyistes, molts d’ells procedents del centre de la península àvids del denominat ‘veroño’ cullerenc i, una de les últimes oportunitats per a gaudir del sol i el mar abans que la baixada de temperatures que s’espera en dates pròximes.

Així mateix, les activitats complementàries com el mercat medieval han registrat una afluència massiva, la qual cosa ha impulsat l’activitat hostalera també en el centre de la ciutat.

A banda, durant el pont del 9 d’Octubre la recreació històrica de l’arribada del Rei Jaume I va tindre una bona resposta per part del públic encara que les tempestes registrades eixe dia van limitar l’impacte de la desfilada, que el consistori vol seguir potenciant de cara a pròxims anys.

Més activitats

En termes generals, des de la regidoria de Turisme valoren positivament el pont i indiquen que l’activitat turística no es frena ací com solia succeir fa anys. De cara al pròxim dissabte —si la climatologia no ho impedix— Cullera celebrarà Falles a l’octubre en el marc de la iniciativa ‘El xinés faller’, que promou la festa entre periodistes i influencers xinesos que la donaran a conéixer a les seues audiències massives en el país asiàtic. També per a novembre s’han previst esdeveniments que impulsen l’arribada de visitants a la ciutat durant els caps de setmana, beneficiant així als allotjaments i l’hostaleria.