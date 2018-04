El PP d’Alzira considera que l’equip de govern desaprofita l’insectari

Connect on Linked in

El grup municipal del Partit Popular demana que les inversions vagen destinades a l’objectiu pel qual va ser creat l’insectari: la lluita biològica

El Partit Popular d’Alzira denuncia el desaprofitament de l’insectari municipal. Demanen que les inversions servisquen per al cultiu de depredadors que puguen controlar biològicament la plaga coneguda com el cotonet i no per a fer propaganda política.

Per això sol·liciten que els 10.000 € que destinarà la Diputació per a l’insectari vagen destinats a millorar la instal·lació municipal amb l’objectiu d’augmentar la producció i a coordinar les peticions dels agricultors i el seu eficaç trasllat a les explotacions.

Segons els populars, les últimes inversions que ha fet l’ajuntament han sigut per adequar una aula i banys. Ho consideren necessari però creuen que no s’ha de perdre de vista el vertader objectiu de l’insectari, el qual és segons remarquen, proporcionar mitjans a l’agricultor per a iniciar una lluita biològica que permeta reduir l’ús de fitosanitaris