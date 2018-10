El PP d’Alzira es va reunir en la seua Sede amb Diputats per a tractar els problemes agraris

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A la sede del Partit Popular es reuniren diferents diputats d’este partit amb membres del sector de l’Agricultura com AVA ASAJA i de la Séquia Real del Xúquer entre altres per parlar dels problemes que estan tenint els agricultors.

A la sede del Partit Popular es reuniren diferents diputats d’este partit amb membres del sector de l’Agricultura com AVA ASAJA i de la Séquia Real del Xúquer entre altres per parlar dels problemes que estan tenint els agricultors.

Des del Partit Popular, alerten que els afectats per la granissada del dia 1 de juliol, segueixen sense tenir notícies de les ajudes a les quals la Generalitat es va comprometre a habilitar. A tot açò caldria sumar les últimes tempestes com la de principis de setembre, que va afectar a una altra extensa zona de la Ribera Alta que no havia sigut afectada amb anterioritat i que els populars demanen que s’anyada al paquet d’ajudes.

Segons el PP, els pobles de la Ribera alta estan veient afectades greument les seues economies. El descens en l’activitat laboral agrícola és ja evident i notori, els agricultors temen pel seu futur.

La Conselleria segueix sense anunciar ajudes i s’ha limitat fins al moment a transmetre al Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques les peticions del sector.

En acabar la roda de premsa es reuniren per a vore quina solució podien trobar.