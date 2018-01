El PP qualifica els pressupostos d’Alzira “d’opacs i irreals”

Connect on Linked in

El PP valora el pressupost presentat pel overn d’Alzira

El pressupost del silenci així s’ha dirigit als comptes municipals presentats per l’equip de govern d’Alzira, la líder de partit popular, Elena Bastidas. En roda de premsa, ha realitzat una valoració dels mateixos, junt al regidor Enrique Lahuerta, qui en l’anterior legislatura dirigí l’àrea d’Economia i Hisenda. Bastidas ha recordat que en aquest pressupost els grups que conformen l’equip de govern tornen a oblidar-se d’algunes de les seues principals propostes electorals.

Els principals increments , segons expliquen els populars, es troben en les partides de festes i no, en serveis socials. Aspecte que recorda Bastidas i Lahuerta, ha sigut la principal bandera del tripartit. També consideren que els rebaixes fiscals són insuficients.

Preocupa als populars l’increment en el capítol de personal, tenint un pes global del 46% dins del pressupost.

En canvi, el partit popular lamenta que es deixe de costat la iniciativa privada reduint considerablement l’ajuda individual per al foment de l’ocupació.

Per a Lahuerta a més els pressupostos són silenciosos, però també irreals i opacs. El regidor del partit popular ha criticat durament el gran nombre de modificacions de Crédit durat el passat any, i la impossibilitat de controlar la despesa a causa de la falta de partides especifiques.

Els populars tampoc entenen que milloren les liquidacions de l’estat o que conselleria assumisca la despesa de les residències i que en canvi la partida en inversions es reduisca.

Els populars han presentat una paquet d’esmenes al pressupost del govern municipal. No creuen que l’equip de govern accepte cap i per això han avançat que el seu vot, en el ple extraordinària, serà en contra.