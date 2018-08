PPCV El PP demana a Oltra que reclame a Sánchez les ajudes per als menors no acompanyats que arriben a la Comunitat

Print This Post

Català assenyala que “la Comunitat Valenciana ha de reivindicar com Andalusia les ajudes per als menors que arriben als centros.”

14 agost 2018.-. La portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular (GPP) , María José Catalá ha demanat a la Mónica Oltra que reclame al govern de Sánchez més ajudes per a atendre els menors no acompanyats que arriben a la Comunitat Valenciana com ho ha sol·licitat Andalusia.

La portaveu adjunta hi ha assenyalat que “Mónica Oltra ha de reprendre el treball, tornar de les seues vacacions i sol·licitar les ajudes al govern de Pedro Sánchez corresponents per als menors no acompanyats que estan en la nostra Comunitat. Es tracta de menors que evidentment es troben en centres d’atenció que tenen moltes necessitats i que ha sigut el punt més dèbil de gestió d’Oltra en tota la legislatura.”

Català ha manifestat que “los centres de menors valencians també precisen d’eixes ajudes que el govern central està disposat a donar al govern andalús i que no podem deixar de reclamar des de la Comunitat Valenciana. El Consell ha d’exigir més recursos perquè no es pot atendre l’arribada de menors sense destinar més pressupost ni medios.”

La responsable popular ha indicat que “ahora és moment de reivindicar, encara que el govern siga socialista, i demanar el mateix que al seu dia la vicepresidenta reclamava i exigia al govern popular. Oltra hauria de deixar-se de tant descans i dedicar-se a gestionar i treballar, demanant ajudes a Pedro Sánchez per a atendre eixos menors no acompanyats que arriben a la Comunitat.”

Per a la portaveu popular “Oltra fa desistiment de funcions, només pendent dels platós i d’insultar al PP, i s’oblida de gestionar i demanar el que ens correspon en justícia, que és un tracte almenys semblant al de la resta de comunitats autònomes. Abans posava el crit en el cel parlant de solidaritat, però ara disfruta de les vacacions i calla, fent un exercici d’incoherència i demagògia propi de l’esquerra. El que no és de rebut és que fa dos mesos rebera l’arribada de l’Aquarius amb càmeres de televisió i tambors i ara no siga capaç almenys de demanar les ajudes que sí que rebran altres comunitats autònomes receptores de menors migrants. Oltra ara guarda silenci i mira cap a un altre costat en compte de complir amb els seus obligaciones.”

Catalá ha indicat que “estamos molt preocupats per la falta d’atenció dels menors baix tutela de la Generalitat amb exemples de desatenció diàriament com les freqüents baralles en el de Buñol, els xiquets que a Alacant han perdut l’atenció primerenca que precisen sense tindre una opció per part de la Conselleria, o l’abandó d’aquells que tenen trastorn de dèficit d’atenció i que precisen una atenció especialitzada. Són persones molt vulnerables que travessen un drama molt dur en les seues vides mentres Oltra està més preocupada dels seus càlculs electorals que de les necessitats d’eixes persones a qui té l’obligació d’atender.”