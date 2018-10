Els premis Viles en Flor reconeixen a 14 municipis de València per millorar els seus espais verds

Connect on Linked in

L’associació ASFPLANT ha premiat en total 17 municipis de la Comunitat Valenciana per potenciar els seus espais verds i gestionar-los de manera més sostenible

Josep Bort, diputat de Medi Ambient: “Aquesta iniciativa és una gran oportunitat per a aquells municipis que volen fer de la gestió sostenible del verd urbà un element diferencial”

Els premis 2018 del projecte Viles en Flor, que s’han entregat a l’Àgora de Fira de València en una cerimònia a la que ha assistit el diputat de Medi Ambient, Josep Bort, han reconegut el treball de 14 municipis de les comarques de València per potenciar la gestió sostenible dels seus espais verds i l’educació ambiental dels seus veïns i veïnes.

El diputat Josep Bort ha agraït el treball realitzat per l’associació ASFPLANT i ha subratllat que “aquesta iniciativa és una gran oportunitat per a aquells municipis que volen fer de la gestió sostenible del verd urbà un element diferencial per millorar la qualitat de vida del veïnat, alhora que milloren el seu atractiu per als visitants”.

Els premis ‘Viles en Flor’ de 2018 han reconegut la tasca de protecció i promoció dels espais verds d’un total de 17 municipis de tota la Comunitat Valenciana, 14 d’ells pertanyents a la província de València. Les localitats de les comarques de València que han rebut aquest guardó són Alginet, Tavernes Blanques, Pedralba, Almussafes, Carlet, l’Alcúdia, Alzira, Tavernes de la Valldigna, Sot de Chera, Picanya, Aras de los Olmos, Alaquàs, Quart de Poblet i Torrent.

El programa ‘Viles en Flor’, que compta amb el recolzament de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació i està organitzat per l’Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana (ASFPLANT), promou el desenvolupament sostenible de la infraestructura verda urbana.

El programa, a més, concedeix uns guardons anuals que premien la implicació dels participants en la potenciació dels espais verds, la gestió sostenible dels mateixos i també l’educació ambiental de la ciutadania. Aquests premis, a més, tenen l’objectiu d’incentivar la participació dels municipis i la gestió sostenible d’aquests espais urbans

Un programa amb una trajectòria àmplia i consolidada

A Espanya, Catalunya va ser la primera en incloure al 2012 aquest programa en l’agenda dels seus municipis amb el nom Viles Florides. Actualment, la versió catalana d’aquest concurs floral suma més de 120 municipis.

A més, en l’entorn internacional existeixen antecedents que inspiren la iniciativa espanyola com el Villes et Villages Feluris de França, creat l’any 1959 i que ha servit de referent per a la resta de projectes posteriors, els Comuni Fioriti d’Itàlia, els Britain in Bloom de Regne Unit, el Tidy Towns d’Irlanda o les Communities in Bloom de Canadà, a l’altra banda de l’Atlàntic.