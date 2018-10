Prenen possessió 29 treballadores i treballadors administratius

Print This Post

Ahir prengueren possessió les 29 treballadores i treballadors administratius de l’Ajuntament d’Alzira, els quals han accedit a la seua plaça a través d’un procés de promoció interna des de la seua antiga categoria d’auxiliar.

La presa de possessió es realitzà davant l’alcalde, Diego Gómez, i el secretari general de l’Ajuntament, Víctor Almonacid. La novetat ha estat que, per primera vegada, s’ha realitzat de forma íntegrament electrònica.

Des de l’Ajuntament d’Alzira volem expressar-los la nostra més sincera felicitació per la superació de les proves selectives, així com per l’exercici del dia a dia.