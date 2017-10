Presentació del I trofeu de futbol femení 9 d’Octubre

Un total de 12 equips participaran en la primera edició del torneig.

Alzira, 5 d’octubre de 2017.- El proper dia 9 d’Octubre, a partir de les 9:30, es disputarà esta competició organitzada per la UD Alzira, al camp d’esports Venècia.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, el president de la Unió Esportiva Juan Antonio Sanjuán, la regidora d’Esports, Aida Ginestar i el director esportiu de la UD, Pau Quesada han presentat hui a l’Ajuntament d’Alzira, este esdeveniment esportiu que compta amb el recolzament de la regidoria d’esports.

Levante, Vila-real, Valencia CF, Marítim, Ciutat de Xàtiva i la UD Alzira són els clubs que participaran en el torneig, amb 12 equips de futbol 8 i de futbol 11, el que fa que esta jornada de convivència esportiva siga més completa i valorada pels participants.

L’alcalde d’Alzira ha declarat que “amb este trofeu, celebrat el dia de la nostra Comunitat, reforcem la importància del futbol femení”.

Més de 200 xiquetes estaran el proper dilluns disputant el torneig, des de les 9:30 del matí fins a les 14:30 aproximadament. Els partits de futbol 8 i futbol 11 se jugaran simultàniament al camp de futbol 8 (gàbia) i al camp principal respectivament.

El president de la UD Alzira ha agraït el suport de l’Ajuntament al club, que a dia de hui ja compta amb tres equips femenins: amateur, infantil- cadet i aleví.

“Es tracta de l’únic club de la comarca amb un equip femení en primera regional i l’objectiu per a la pròxima temporada és pujar a autonòmica” ha anunciat el president, Juan Antonio Sanjuán.

Per la seua banda Pau Quesada, director esportiu de la UD ha parlat del creixement dels equips locals que en dos anys han aconseguit crear i que en l’equip de futbol 8 compten amb el 95% de jugadores locals.

Per últim, la regidora de Cultura i Esports, Aida Ginestar, ha recordat que enguany es va crear una partida al pressupost municipal per a impulsar l’esport femení i de la que encara els clubs poden beneficiar-se per a cursos, formació, tornejos i esportistes d’èlit.