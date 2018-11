Presentació del llibre ‘D’Alzira la Reganyà’

Print This Post

‘D’Alzira, la Reganyà’, s’ha presentat a la Casa de la Cultura d’Alzira. Es tracta d’un conte que s’ha publicat dins la campanya de promoció de la Reganyà amb l’objectiu de donar a conéixer als més menuts un dels productes locals d’Alzira més característics.

Un conte que ha sigut creat per Vicent Garés, que hi ha il·lustrat Teresa Giner i que ha sigut editat per Editorial Reclam.

Aquest llibre ‘D’Alzira, la Reganyà’, a més de ser didàctic i entretingut, té caràcter solidari. L’autor ha destacat que els beneficis derivats dels drets d’autor es destinaran a l’Associació de Familiars de Malalts amb Alzhèimer d’Alzira.