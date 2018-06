La presentació del disc ‘Remembrances’ dóna inici demà a la Música al Claustre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Alzira, 1 de juny de 2018.– Demà dissabte 2 de juny a les 19.30 de la vesprada, el Claustre de la Casa de la Cultura acollirà el primer dels concerts de la Música al Claustre. Estarà a càrrec de l’alzireny Paco Varoch i Jesús Gómez amb la presentació del disc Remembrances, en el qual ha col·laborat la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira.

‘Remembrances’

És una recopilació d’obres de compositors valencians i catalans, adaptades al flautí per Paco Varoch, que s’ubiquen en una franja cronològica que comprén més d’un segle, des de finals del XIX fins a principis del XXI. A pesar del condicionant en el temps de creació de cada obra, presenten constants estètiques en la seua factura de creació que els proporcionen unitat i les convertixen en un poemari musical que arreplega el germen directe o imaginat de llocs comuns i fets quotidians expressats en el seu estat més pur de comunicació: la música.

En la seua translació de vocal a instrumental, la melodia, el gest o disseny perden la seua semàntica de comunicació directa i guanyen un significat nou purament musical condicionat per l’organologia de cada instrument i les seues particularitats quant a velocitat i ornamentació de cada època. Conjuntament presenten recursos vius en les arrels mediterrànies per mitjà de la rítmica fonètica, prosòdia de la llengua, accentuacions, fraseig, ornamentació, tot això unit en una retòrica particular; es tracta d’elements que convertixen el flautí i el piano en éssers que dialoguen i que es fan comprendre en un idioma comú.

En el següent poemari musical, el flautista valencià Paco Varoch aporta la seua experiència del temps viscut dins de la cultura mediterrània, i són la comprensió i el record els elements principals els que donen coherència a la interpretació d’unes obres particulars amb un alt grau de dificultat estètica. El dit poemari s’assumix com un diari experiencial en el recorregut vital del músic, un camí transitat en múltiples direccions per mitjà de les obres musicals i compositors més representatius en el seu ideal estètic, obres presentades des de la maduresa actual a l’evocació d’un passat particular i comú en la cultura d’un poble.

Paco Varoch, flautí

Va rebre la seua educació musical a Alzira, València, París i la Haia, estudiant amb Ma. Ángeles Grau, Jaime Martín, Andràs Adorjàn i Marianne Henkel-Adorjàn.

La seua experiència orquestral es va iniciar amb l’Orquestra Simfònica de Galícia, com a especialista de flautí, i va realitzar l’estrena a Espanya del Piccolo Concerto de Valentino Bucchi, ha actuat com a solista amb l’Orquestra Simfònica de Antioquia, Colòmbia.

En 2005 comença la seua carrera com a músic independent, tocant amb la Chamber Orchestra of Europe, Orquestra de París, Camerata Berna, Les Dissonances, Ensemble Resonanz d’Hamburg, MusicAeterna i des de l’any 2005 és convidat permanent de la Mahler Chamber Orchestra, tocant com a solista el Concert de Vivaldi en el Festival de Música de Cartagena (Colòmbia).

També forma part de l’Orquestra del Festival de Lucerna i de l’Orquestra Mozart de l’Acadèmia de Bolonya sota la direcció de Claudio Abbado.

Ha estat professor convidat en el Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. Ha impartit cursos de flautí en el Muzik-Centrum de Dortmund, ha format part com a professor de la Filarmónica Joven de Colòmbia i Jove Orquestra Nacional de Catalunya. www.pacovaroch.com

Jesús Gómez, piano

Va nàixer a Alacant el 1965. És doctor en Educació per la Universitat d’Alacant i titulat superior en piano i música de cambra amb premi extraordinari fi de carrera, pels conservatoris superiors de Música de Sevilla i Múrcia, estudiant amb els catedràtics Ramon Coll, Ana Guijarro i Miguel Baró, va ampliar estudis a París amb Marian Ribicky en L’École Normale de Musique i a Anvers amb Frederic Gevers.

Com a solista ha realitzat diversos enregistraments, com “El piano de Asins Arbó” per a la Universitat Politècnica de València, “Japan Recital” per al segell KNS Classical, la integral de piano del compositor Joan Enric Canet, producció d’Audioart, i l’obra pianista del compositor i saxofonista Pedro Iturralde.

Actualment, és catedràtic de piano i vicedirector del Conservatori Superior de Música Óscar Esplá d’Alacant, coordinant i impartint classes en el Màster d’Interpretació i Recerca Musical. www.jesusmariagomez.com