Presentat a Paiporta el primer volum de biografies ‘Gent de l’Horta Sud’, editat per l’Ideco amb la col·laboració de l’Ajuntament

La Biblioteca Pública Maria Moliner Ruiz de Paiporta ha acollit aquesta setmana la presentació del primer volum de biografies ‘Gent de l’Horta Sud’, editat per l’Institut d’Estudis Comarcals (Ideco) amb la col·laboració de l’Ajuntament paiportí a través de l’Agència de Promoció del Valencià AVIVA.

En aquesta primera entrega del recull de biografies hi apareixen 41 persones de Paiporta, entre les quals hi ha activistes, artistes, empresaris i empresàries, periodistes, historiadors i historiadores, llibreters i llibreteres, editors, educadors i educadors i esportistes, entre d’altres.

A la presentació han assistit l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, la regidora d’Ocupació, Comerç, Foment de les Arts Escèniques i Biblioteca, Teresa Verdú, el president de l’Ideco, Alfred Ramos, el fotògraf paiportí Vicent Pascual, coautor de l’obra, que també reuneix perfils de personalitats d’altres localitats de la comarca.

A la presentació també varen estar presents algunes de les persones que apareixen en el volum. A més de la pròpia alcaldessa, Isabel Martín, també varen estar presents l’editor Joan Escrivà, l’escriptora i educadora, Rosa Serrano, el també regidor i escriptor, Toni Torreño, o Abelardo Martínez, pertanyent als ‘Ambrosios’, la mítica nissaga paiportina de constructors de fumerals.

Exemplars de ‘Gent de l’Horta Sud’ s’han dipositat als centres educatius de Paiporta, així com a la Biblioteca Pública Maria Moliner Ruiz, on es poden consultar lliurement. Aquest volum impulsat per l’Ideco pretén deixar testimoni de les personalitats que ha donat aquesta comarca, integrada per 20 pobles i ciutats, on viuen al voltant de mig milió d’habitants en total.