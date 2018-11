Presentat el curtmetratge ‘Las Aventuras de la detective Amalia Bareyo’, obra de dos joves paiportines en un workshop de l’Agenda Jove de Tardor, a Paiporta

Connect on Linked in

EL Museu de la Rajoleria va acollir recentment la presentació del curtmetratge ‘Las aventuras de la detective Amalia Bareyo’, una creació de Maria Peris i Paula Toro, alumnes del ‘Workshop de curtmetratges. El Rajolar escenari de cinema’ que la regidoria de Joventut ha organitzat amb motiu del 18é aniversari del museu.

Este curtmetratge és el resultat de tot un procés d’aprenentatge i treball creatiu fet per les joves al llarg del taller impartit per el cineasta Alejandro Portaz. Per a Maria i Paula, tal com mostra al making off, ha estat una experiència divertida i enriquidora que els ha permès introduir-se en el món del cinema i participar en tots els seus àmbits: guió, direcció, edició de vídeos, rodatge, etc.

Durant l’acte de presentació les joves van estar acompanyades per familiars, amics i amigues, així com per l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín,, i els regidors de Cultura, Alberto Torralba, i Benestar Social i Participació Ciutadana, Guillem Montoro. Totes les persones assistents varen quedar sorpreses amb el resultat final d’un projecte, inclòs en l’Agenda Jove de Tardor, les activitats de la Regidoria de Joventut per a aquesta estació de l’any.