Prevista la compra d’un cotxe elèctric per a la Policia Local de Godella

L’Ajuntament de Godella ha iniciat el procés de licitació per a l’adquisició d’un cotxe elèctric per a la Policia Local. A més, el consistori habilitarà dos punts dobles de recàrrega semi-ràpida per a vehicles elèctrics -un a la porta de l’Ajuntament i altre a la seu de la policia-, que podran ser utilitzats de manera gratuïta per qualsevol veí o veïna.

«Ampliem el parc mòbil de la policia i, a més, ho fem amb un vehicle elèctric, la qual cosa implica una conducció més respectuosa amb el medi ambient, més barata, més suau i silenciosa (molt útil per al treball de prevenció) i amb menys despeses de manteniment respecte a un vehicle de gasoil o gasolina», ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana, Fernando Oliveros.