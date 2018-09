El procés «Més verd Benicalap» convida el veïnat a participar en el disseny sostenible d’este districte

Connect on Linked in

La campanya s’inclou dins del projecte europeu Grow Green i contempla un jardí vertical, un bosquet i un corredor verd

Este dissabte arranca «Més verd Benicalap», una campanya de participació per recollir iniciatives veïnals sostenibles al districte de Benicalap. Este procés col·laboratiu, que s’inclou dins del projecte europeu Grow Green, suposa un inversió de 3,8 milions d’euros i contempla l’execució d’un jardí vertical, un bosquet i un corredor verd, els quals connectaran l’horta amb la ciutat.

El regidor d’Innovació, Berto Jaramillo, ha presentat este matí «Més Verd Benicalap», una campanya de participació que forma part del projecte europeu Grow Green i que té com a objectiu inicial que el veïnat detecte els problemes i necessitats quotidianes del districte de Benicalap. «Es tracta d’un procés participatiu molt actiu i enriquidor que promou iniciatives col·laboratives comunitàries relacionades amb la sostenibilitat urbana».

La primera acció serà el taller veïnal previst per a este dissabte dia 29, entre les 11.30 i les 14.00 hores, a la nau del Gremi de l’Artista Faller, on es donaran a conéixer les accions de Grow Green i es farà un mapa per saber quantes zones verdes té actualment Benicalap. Durant els pròxims mesos es duran a terme altres tallers, a més d’entrevistes i qüestionaris individuals i entre entitats veïnals. La campanya compta igualment amb un web interactiu , a través del qual es pot participar en el procès de disseny del barri.

Les activitats participatives estaran adaptades a les característiques dels diferents col·lectius i s’afavorirà la participació dels grups i espais col·laboratius existents. «El procès de participació és també un procés d’informació a la ciutadania dels objectius de Grow Green i volem concretar amb ella el disseny de les accions pilot. Volem, per damunt de tot, escoltar-la i que estiga immersa de manera directa en el procès perquè es millore la qualitat de vida del veïnat», ha detallat Jaramillo. «I es reforçarà i construirà la visió social de Benicalap com a districte connectat amb l’horta, com a valor identitari i com a estratègia contra el canvi climàtic, leitmotiv també de Grow Green».

JARDÍ VERTICAL, BOSQUET I CORREDOR VERD

L’edil ha explicat que amb el projecte Grow Green s’executaran a Benicalap diverses accions mediambientals i urbanístiques, entre elles un jardí vertical, un bosquet i un corredor verd, els quals connectaran l’horta amb la ciutat. El reg del jardí vertical provindrà d’aigües reciclades de lavabos i dutxes i permetrà reduir la temperatura ambient.

El bosquet serà una nova zona arbrada on l’aigua i l’energia es gestionaran de forma sostenible amb un sistema de drenatge consistent en un dipòsit que aprofitarà l’aigua de pluja. El bosc connectarà amb altres zones verdes, crearà hàbitats per a la fauna local i comptarà amb mobiliari fet amb materials orgànics, reciclats i certificats. Tot açò compensarà les emissions de CO2.

Amb el corredor verd es crearà un conjunt de zones verdes i jardins per tal de millorar l’espai públic des d’una perspectiva ecològica.

PROJECTE GROW GREEN

Grow Green és un projecte europeu del qual València forma part junt amb altres tres ciutats: Manchester (Regne Unit), Breslau (Polònia) i Bujan (Xina). Té una durada de 5 anys i suposa una inversió de 3,8 milions d’euros per a Benicalap.

La iniciativa consistix en la búsqueda i el desenvolupament de solucions sostenibles que donen resposta als reptes i necessitats de les ciutats en relació al canvi climàtic i la sostenibilitat. València participa en este projecte a través de l’Ajuntament de València, el centre d’innovació Las Naves i la Universitat Politècnica de València.