Connect on Linked in

El programa ‘Els caps de setmana al Centre Cultural’ inicia temporada a Almussafes

Les activitats d’oci dirigides al col·lectiu de joves de la localitat comencen aquest divendres 19 d’octubre a les 21 h.

“A part de les propostes fixes cada dia es realitzen tallers diferents perquè les experiències siguen úniques”, recorda la regidora Davinia Calatayud

Aquest divendres 19 d’octubre comença a Almussafes una nova temporada de ‘Els caps de setmana al Centre Cultural’. El programa planteja una alternativa d’oci per a joventut del municipi amb jocs de taula, videojocs, projeccions esportives i cinematogràfiques i exposicions. Aquest mes d’octubre, el servei també romandrà obert les jornades dels divendres, dissabtes i diumenges dels pròxims dos caps de setmana.

El Centre Cultural d’Almussafes acollirà des d’aquest divendres 19 d’octubre la nova temporada del programa municipal d’oci juvenil ‘Els caps de setmana al Centre Cultural’, una iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la localitat amb la qual el consistori brinda a aquest col·lectiu ciutadà una àmplia oferta d’activitats lúdiques i culturals els dies de festa.

Els divendres de 21 a 1 hores, els dissabtes de 18 a 1 hores i els diumenges de 18.30 a 21 hores, un equip de monitors de temps lliure coordina en la citada infraestructura una àmplia programació composta per diferents propostes “que han sigut provades per les persones usuàries i que s’adapta en tot moment als seus gustos i inquietuds”, explica la regidora de Joventut, Davinia Calatayud.

D’aquesta forma, es posa a la disposició de la joventut una àmplia varietat de videoconsoles, com la Wii, la XBOX 360 o la PSP3, amb títols com Wii Sports, Mario Cars, Pes 2011, BUZZ, Need For Speed, Virtual Tennis o NBA Konami. A més, també hi haurà jocs de taula, un ping-pong i futbolí, així com jocs de rol com el Coyote o el Dobble.

També estan previstes la convocatòria de sopars, la projecció de partits de futbol, pel·lícules i documentals i la celebració de diferents campionats, al que se sumaran algunes exposicions que s’aniran avançant conforme es vagen acostant les dates per a les seues posades en marxa. “A part de les activitats fixes cada dia es realitzen tallers diferents perquè les experiències siguen úniques i sempre hi haja motius per a continuar assistint”, assegura l’edil.

“‘Els caps de setmana al Centre Cultural’ proposa un espai sa per a la gent jove, sobretot en les edats en les quals comencen a eixir i les seues famílies desitgen que vagen a llocs segurs en els quals s’aposte per una socialització amb contingut”, ressalta Calatayud.