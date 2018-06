El Programa d’Intervenció Socioeducativa de l’Ajuntament d’Almussafes clausura el curs 2017-2018

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’alumnat participant en el projecte va ser rebut ahir pel regidor de Benestar Social en la sala de plens de la casa consistorial

Els jóvens van obsequiar l’edil amb un quadre creat per ells mateixos que es col·locarà en una de les parets del Centre Cultural

Almussafes, a 20 de juny de 2018. Ahir, dimarts 19 de juny, el regidor de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes, Faustino Manzano, va rebre en el saló de plens de la casa consistorial a l’alumnat del Programa d’Intervenció Socioeducativa impulsat des del departament que encapçala. Els 22 jóvens, que van estar acompanyats per les seues famílies, les professionals que coordinen les activitats i per la directora de l’àrea de Benestar Social, van entregar a l’edil un quadro realitzat per ells mateixos en una de les seues activitats en senyal d’agraïment que serà col·locat en breu en el Centre Cultural. Amb este acte públic, el programa d’intervenció educativa, que lluita contra l’absentisme escolar i potència la inclusió social, conclou el curs 2017-2018.

El Programa d’Intervenció Socioeducativa impulsat per la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes finalitza el curs 2017-2018. Després de deu mesos d’activitat, el grup participant va concloure la temporada ahir, dimarts 19 de juny a la vesprada, amb un acte públic celebrat en la sala de plens de la casa consistorial que va estar presidit pel regidor de Benestar Social, Faustino Manzano, i que va comptar amb la presència de la directora de l’àrea, Laura Acuña, dels 22 integrants de la iniciativa i els seus familiars i de les dos professionals al capdavant del mateix: la psicòloga contractada per l’Ajuntament i la becària treballadora social.

Manzano va rebre un detall de mans de l’alumnat inscrit en el projecte consistent en un quadre que van pintar durant les festes nadalenques i que posteriorment van emmarcar per a cedir-ho al consistori municipal en agraïment per l’esforç realitzat en favor d’este programa que potència la inclusió social i l’aprenentatge. Tal com va confirmar l’edil, l’obra es col·locarà en el Centre Cultural perquè puga ser visitat pels nombrosos usuaris de la infraestructura pública.

“Des de l’Ajuntament intentem que el programa no es limite a la prestació de suport escolar en les tasques que se’ls demanen des dels centres educatius, sinó que vaja més enllà i constituïsca un lloc en el qual donar resposta a les seues inquietuds socials i culturals”, explica Faustino Manzano. “El taller de grafiti que van desenrotllar durant la passada Setmana de la Salut, que buscava que els menors expressaren els seus sentiments, i l’activitat en què van crear este quadre que m’han entregat formen part d’esta estratègia de donar importància i visibilitat a les capacitats i esforç d’estos jóvens”, ressalta.

En les sessions, que es duen a terme de dilluns a divendres en el Centre d’Informació Juvenil, s’oferix suport acadèmic, social i emocional tant als jóvens com a les seues famílies, que són seleccionades des dels servicis socials de la població en funció dels criteris establits pels tècnics de l’àrea. Este programa, que lluita contra l’absentisme escolar i potència la inclusió social, es finança gràcies a un acord firmat entre el Servici Valencià d’Ocupació i Formació i l’Ajuntament d’Almussafes per mitjà del qual la Generalitat Valenciana aporta 21.140 euros i el consistori municipal els 6.500 euros restants.