El Programa de Prevenció de Conductes Addictives d’Almussafes inicia la seua dotzena edició

A més del treball amb l’alumnat de l’IES de la localitat, el projecte inclou tres xarrades dirigides a pares i mares

Es desenvoluparan els dimarts 30 d’octubre, 6 i 13 de novembre en el Centre Cultural de 17 a 18.30 hores i no requereixen inscripció prèvia

L’Ajuntament d’Almussafes, en col·laboració amb l’IES de la localitat, inicia un any més el seu programa de Prevenció de Conductes Addictives, que a més de les activitats desenvolupades amb l’alumnat en el centre educatiu inclou també la iniciativa ‘Compartint espais de prevenció’, una sèrie de tres xarrades gratuïtes dirigides a pares i mares que no requereixen inscripció prèvia. En aquesta ocasió, les sessions se celebraran els dimarts 30 d’octubre, 6 i 13 de novembre de 17 a 18.30 hores en el Centre Cultural. La iniciativa dota a les famílies de les eines necessàries per a poder afrontar aquesta qüestió.

La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes renova el seu projecte de col·laboració amb l’Institut d’Educació Secundària del municipi per a la posada en marxa d’una nova edició del Programa de Prevenció de Conductes Addictives, amb el qual tant el consistori municipal com el centre educatiu busquen abordar el fenomen de les addiccions des d’una visió multidisciplinària i globalitzadora.

A més del treball amb l’alumnat de l’IES, que es duu a terme al llarg de tot el curs, el programa inclou el desenvolupament de diverses sessions dirigides a pares i mares interessats en l’educació de les seues filles i fills en aquestes edats escolars. L’objectiu d’aquestes sessions, que en aquesta dotzena edició estaran impartides per Mamen Jiménez Real i per personal docent de la Diputació s’engloben sota el títol ‘Compartint espais de prevenció’, és oferir una visió àmplia del problema i facilitar la tasca de prevenció realitzada en les famílies.

Les trobades, que se celebraran els dimarts 30 d’octubre, 6 i 13 de novembre, de 17 a 18.30 hores en el Centre Cultural, són obertes i no requereixen d’inscripció prèvia. En la primera sessió es parlarà del consum de substàncies estupefaents entre adolescents, dels tipus de drogues i els seus efectes i de com actuar des de l’àmbit familiar si es detecta l’aparició de possibles casos.

La segona se centrarà en a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, un nou tipus d’addicció, cada vegada més estesa en l’adolescència. En l’actualitat, la joventut té la necessitat d’estar sempre connectada i en ocasions sent pànic quan les màquines fallen o es queda sense bateria, per la qual cosa en aquesta reunió es donaran les claus per a poder detectar aquestes situacions i aprendre a gestionar-les a casa.

Finalment, en l’última sessió la docent explicarà la importància de mantenir una actitud proactiva, reflexiva i basada en la informació i el coneixement perquè segons els experts això va a determinar l’èxit en el procés educatiu.

Enguany s’ha afegit una sessió més dins de ‘Compartint espais de prevenció’ gràcies al Programa d’Activitats Preventives 2018 de la Diputació de València. “Això ens ha permés programar una tercera trobada amb la qual poder aprofundir en aquest tema tan important per a la societat com és la prevenció del consum de drogues, entenent l’adolescència d’una forma positiva”, explica el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano.

Assessorament gratuït

El programa de Prevenció de Conductes Addictives inclou també, com en anteriors convocatòries, un servei d’assessorament gratuït en el qual s’estableixen entrevistes personals, “sempre amb respecte a la intimitat i el secret ètic professional”. El correu electrònic al que es poden dirigir les persones interessades és crismaral78@gmail.com i para més informació també està a la disposició de la ciutadania el Departament de Benestar Social.