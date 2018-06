El programa ‘Voluntariat pel Valencià’ tanca amb èxit a Almussafes la seua edició de 2018

Connect on Linked in

Les set parelles conformades este año han completat les deu sessions plantejades per l’organització

La Regidoria del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes coordina la iniciativa en la localitat

Almussafes, a 13 de juny de 2018. L’Ajuntament d’Almussafes va concloure ahir dimarts 12 de juny amb èxit l’edició de 2018 de ‘Voluntariat pel Valencià’, el programa creat per Escola Valenciana per a fomentar i promocionar el valencià entre la població. Les set parelles conformades en la localitat per al seguiment del material elaborat per a l’aprenentatge d’aquesta llengua van rebre un diploma acreditatiu per la seua participació de mans de la regidora del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes de la localitat, Teresa Iborra.

La promoció del valencià entre la societat almussafenya continua dins dels principals objectius de l’Ajuntament d’Almussafes. De fet, el consistori participa de manera activa en diverses iniciatives, entre les quals es troben el programa ‘Voluntariat pel Valencià’, impulsat per Escola Valenciana en col·laboració amb els municipis de tota la Comunitat Valenciana i altres organismes sota el lema ‘Parla’m en Valencià’.

Ahir, dimarts 12 de juny, la sala de conferències del Centre Cultural d’Almussafes va acollir l’acte de clausura de l’edició de 2018, que en la localitat coordina la Regidoria del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes. Les set parelles lingüístiques creades han completat les deu sessions plantejades per l’organització, pel que van arreplegar durant l’acte i de mans de la regidora del CMFPA, Teresa Iborra, els diplomes que acrediten la superació dels reptes plantejats en el material que se’ls va lliurar al començament de la iniciativa, el passat 13 de febrer.

“Ens encanta aquesta iniciativa perquè a més de donar a conèixer la nostra llengua autòctona suposa una bona eina d’integració social per a les persones que porten poc temps en el municipi”, destaca Teresa Iborra. “Jo destacaria, per sobre de tot, el seu caràcter innovador, perquè fuig de les tradicionals classes teòriques i se centra a plantejar situacions de comunicació real en la nostra vida quotidiana”, explica la també regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes.

El programa ‘Voluntariat pel Valencià’ proposa als seus participants una manera innovadora d’aprendre i promocionar aquesta llengua, ja que posa en contacte voluntaris que desitgen destinar una hora a la setmana durant un mínim de dos mesos i mig a conversar amb persones que volen aprendre a parlar valencià.

El projecte planteja, a través d’una sèrie de documentació que es brinda als participants en l’acte de benvinguda, situacions reals per a fer possible aquest aprenentatge, sobretot a nivell oral. Segons Escola Valenciana, des de la posada en marxa del programa i sense comptabilitzar l’any 2018, més de 23.300 persones han ja compartit experiències i han guanyat fluïdesa quan parlen valencià.

“Vull agrair l’esforç de les professores del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, dels voluntaris i també d’aquells que han decidit endinsar-se en el coneixement del valencià perquè junts han aconseguit que la iniciativa continue sent tot un èxit”, conclou l’edil.