Prohibides les cremes agrícoles

La prohibició té una finalitat preventiva

Davant el risc d’incendis per cremes forestals i segons la resolució de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, l’Ajuntament d’Alzira suspén les cremes agrícoles davant el risc d’incendis.

Concretament, l’ajuntament no autoritzarà la crema en els terrenys forestals, en el contigus o amb una proximitat menor de 500 mentres d’aquells, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissers o matolls.

Esta prohibició està en vigor des del passat dissabte 6 de gener i es mantindrà fins que canvien les condicions de risc d’incendis i la Conselleria emeta una nova resolució que dispose el contrari.

Així, també es deixen en suspens totes les accions o activitats arreplegades en els plans locals de cremes o autoritzacions nominatives que contradiguen el que establix la resolució.