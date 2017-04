El projecte d’inserció laboral “La Ribera Impulsa” comença a funcionar a Almussafes

Hui dimecres, 26 d’abril, la sala de conferències del Centre Cultural ha acollit una sessió informativa per a coordinar l’inici del programa amb els organitzadors

Els interessats s’inscriuran en l’Agència de Desenvolupament Local per a constituir els grups de treball, que funcionaran des de mitjans de maig fins a finals de setembre

Almussafes, a 26 d’abril del 2017. Este matí, a les 10.30 hores, s’ha celebrat una reunió amb els organitzadors del pla promogut per la Mancomunitat de la Ribera Baixa a través del Consorci de la Ribera, “La Ribera Impulsa”, en la sala de conferències del Centre Cultural. Algunes persones ja s’han inscrit en la proposta, que està dissenyada per a facilitar la inserció laboral dels ciutadans desocupats o que busquen millorar la seua empleabilitat. Els interessats podran sol·licitar la seua adhesió a la iniciativa en l’Agència de Desenvolupament Local del municipi i, des de maig fins a setembre, els grups de treball que es constituïsquen es reuniran en la mateixa dependència municipal tres dies a la setmana per a funcionar com una sòlida xarxa de contactes.

Almussafes, junt amb Sueca, és un dels dos punts d’atenció físics que utilitzarà el nou projecte llançat per la Mancomunitat de la Ribera Baixa, “La Ribera Impulsa”, un programa innovador amb què es pretén abordar la recerca d’ocupació des d’un punt de vista nou i que comprén tots els aspectes que intervenen durant el procés.

Hui dimecres, a les 10.30 del matí, s’ha celebrat una trobada en la sala de conferències del Centre Cultural per a coordinar els primers passos d’una proposta pensada per a abordar el fenomen de la recerca activa d’ocupació des d’una perspectiva diferent que portarà als seus participants a reforçar les seues competències per a la inserció laboral, especialment en l’àmbit de l’empreniment. Els responsables de la Mancomunitat de la Ribera Baixa i del Consorci de la Ribera, entre ells Carmen Fortea i Amparo Morales, s’han donat cita a Almussafes per a ultimar la pròxima posada en marxa del pla, en el que ja s’han matriculat diverses persones.

Segons han explicat els promotors, a partir d’ara es desenrotllarà un primer pas, en el que es durà a terme la difusió del programa, la selecció dels participants i les entrevistes personals als candidats. A partir de la segona setmana de maig començarà la segona fase, durant la qual els equips constituïts, que tindran un màxim de nou o deu integrants, treballaran de forma conjunta nou hores a la setmana (repartides en tres dies) com una ferma xarxa de contactes. D’esta manera, els membres potenciaran l’economia social, milloraran la seua ocupabilitat i tractaran de trobar una ocupació amb l’ajuda de tots. Així mateix, estes sessions es duran a terme en l’Agència de Desenvolupament Local de la població, seu de “La Ribera Impulsa”.

Els desocupats triats per a formar part d’esta iniciativa comptaran durant tot este procés, que es desenrotllarà del 15 de maig al 30 de setembre d’este 2017, amb tots els recursos físics i econòmics necessaris per a aconseguir la desocupació tècnica en la localitat. El consistori muncipal posarà a disposició del projecte i a temps complet durant el seu desenrotllament una aula amb capacitat per a almenys 15 persones, equipada amb mobiliari i un mínim de 10 ordinadors, i un despatx diferent de l’anterior amb capacitat per a tres persones, amb mobles, dos ordinadors, telèfon i connexió a Internet.

Per la seua banda, els equips tindran un caràcter heterogeni i estaran dirigits per un dinamitzador d’oportunitats per mitjà de sessions individuals i col·lectives amb experts en nombroses matèries, com la psicologia, la marca personal o les xarxes socials.