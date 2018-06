El projecte municipal Oci en Família enceta una nova activitat dirigida a xiquets i xiquetes de 6 a 24 mesos amb l’acompanyament de pares i mares.

Print This Post

Es tracta d’un taller setmanal on cada dimarts es treballaran diferents pràctiques per a incentivar la capacitat cognitiva i augmentar la capacitat sensorial dels menuts i menudes.

En esta primera sessió celebrada a la Casa de Cultura han participat 12 bebés acompanyats per les seues respectives mares, la sala estava repartida per diferents espais dedicats a cadascun dels sentits: auditiu, olfactiu, tàctil i visual. En estos diferents espais els bebés experimentaven de manera lliure. El material utilitzat en el taller estava fet amb material reciclat i objectes de la naturalesa. Total’activitat estava coordinada per la pedagoga Susi Guaita.