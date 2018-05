El projecte Sprinters liderat per Cullera celebrarà unes Olimpíades

Connect on Linked in

Els socis es reunixen a Bulgària i acorden que la cita esportiva tinga lloc a l’octubre a l’illa italiana de Ponza

CULLERA. 21-05-18. La ciutat búlgara de Gabrovo va acollir el cap de setmana passat una nova reunió de treball dels socis del projecte europeu Sprinters, que coordina l’Ajuntament de Cullera i que està finançat per la Unió Europea i el programa Erasmus+.

En esta reunió els socis del projecte van procedir a fixar les dates en les quals se celebraran un dels esdeveniments esportius més destacats del projecte, les Olimpíades Sprinters, que tindran lloc a l’illa de Ponza (Itàlia) de l’1 al 6 d’octubre.

També es va acordar que en esta celebració participen 12 esportistes de cadascun dels països que formen part del projecte (Espanya, Letònia, Bulgària, França i Bulgària) i que les Olimpíades siguen mixtes (hòmens i dones), sense límit d’edat; cada país podrà participar-hi en les modalitats que considere oportunes: marxa nòrdica, bicicleta tot terreny, running i canoeing.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, i l’equip de l’Oficina Europea de l’Agència de Desenvolupalment Local van assistir a esta trobada en el qual van participar els responsables de les entitats que conformen el projecte.

Sprinters

Sprinters és un projecte transnacional europeu coordinat per l’Ajuntament de Cullera i composat a més per l’Ajuntament de Ponza (Itàlia), l’Ajuntament de Mersrags (Letònia), l’European Center of Innovation, Education, Science and Culture (Bulgària), la Polisportiva Dilettantistica Ponza (Italy) i Gipacor i que compta amb la participació de la Universitat de València (Espanya) com a soci científic.

Este programa, finançat per la Unió Europea i el programa Erasmus+ amb un total de 383.631,81 euros, té com a objectiu el foment de l’esport en espais naturals protegits, així com el desenvolupament de la gestió esportiva en àrees naturals protegides i la promoció de la dimensió econòmica de l’esport, gràcies a la creació de noves empreses en el sector de l’esport a les zones naturals protegides.