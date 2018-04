Prop de 250 xiquets i xiquetes participen dels tallers de Pasqua d’enguany

Connect on Linked in

Alzira, 5 d’abril de 2018.- L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, i el regidor de Joventut, Albert Furió, han visitat este matí, els tallers de Pasqua que enguany estan ambientats amb el lema “Milotxeta viatgera” per als xiquets i xiquetes d’Infantil i amb el de “1er Encontre Internacional de Jocs de Pasqua” per als de Primària.

Els tallers es realitzen a la Casa de la Cultura d’Alzira esta setmana de vacances escolars i van dirigits a xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys. Enguany s’han inscrit en els tallers 247 xiquets i xiquetes, 116 en Infantil (3 a 5 anys) i 131 en Primària (6 a 12 anys). Estan dividits en un total d’11 grups.

Gómez ha destacat “la importància d’estos tallers que permeten els pares i mares conciliar la seua vida laboral i familiar durant les vacances escolars, en este cas, de Pasqua. A més, els xiquets i les xiquetes amplien les seues amistats i ocupen el seu temps lliure amb activitats d’oci i jocs tradicionals de sempre”.

Des de dimarts fins a demà divendres en horari de 9 a 14 h, els xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys disfrutaran de les activitats programades. A més s’oferix el servei d’escola matinera de manera gratuïta per tal de poder fer l’entrada entre les 8 i les 8.30 h del matí. També es dóna la possibilitat de contractar el menjador de manera diària.

Un total de 20 monitors, 3 d’integració de diversitat funcional i un coordinador estan a càrrec de les diferents activitats programades en estos tallers de Pasqua.

La jornada de hui ha comptat amb dos contacontes a càrrec de Rosa Mira, Proyectos Teatrales. Per als d’Infantil ha estat el conte “El estrés de los cerditos”, i “La mochocienta” per als de Primària. Ahir els xiquets i xiquetes de Primària feren una eixida al parc de l’Alquenència on esmorzaren la tradicional mona; demà, com a colofó als tallers, aniran al poliesportiu Fontana Mogort per tal de fer un Iron Pasqüer, amb jocs d’habilitat, de destresa manual, d’ingeni, d’imaginació i de treball conjunt.