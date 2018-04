Prop de 500 persones gaudeixen en els últims mesos de l’Espai d’Oci i Esplai

Connect on Linked in

El passat mes de desembre l’Ajuntament de Burjassot engegava en el municipi una nova zona d’oci i d’esplai que, en aquests mesos, està sent la triada de manera clara per les i els veïns de Burjassot per a celebrar els seus menjars i sopars del cap de setmana.

Des de la seua posada en funcionament, l’espai d’oci i esplai ha rebut més de 100 sol·licituds de reserva, materialitzant-se 67 d’elles i donant l’oportunitat als usuaris de la instal·lació de gaudir de les seues paelles o barbacoes, amb familiars i amics, en un entorn agradable i sense necessitat d’eixir del municipi.

La reserva majoritària de l’espai es fa per als menjars de dissabtes i diumenges, sent la franja d’edat que més ús fa de l’espai la compresa entre els 30 i els 65 anys. Cal matisar que la gran majoria de reserves s’han realitzat en els dos últims mesos, ja que el bon temps acompanya a aquestes activitats, i tenint en compte l’espai per taula, la totalitat de reserves ha pogut beneficiar a més de 500 persones.

Per a l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “aquestes xifres mostren com aquest projecte, demandat pels nostres veïns i les nostres veïnes, està sent el triat per a passar el seu temps d’oci. Tenen l’oportunitat de gaudir d’un espai tipus berenador en el qual poden estar en família o amb els amics, menjar, sopar, i gaudir a l’aire lliure. És un espai amb taules, bancs, banys, *paelleros, barbacoes, i amb els serveis corresponents, que està sent utilitzat per les nostres veïnes i veïns amb un gran respecte a la instal·lació”.

El procediment de reserva de l’espai és molt senzill. Una vegada s’accedeix a la web municipal, www.burjassot.org, s’haurà d’entrar en la Seu Electrònica de l’Ajuntament lloc en el qual es demanarà, mitjançant el DNI, la identificació del ciutadà. Una vegada identificat, i si no s’accedeix amb certificat electrònic, l’usuari registrat rebrà un *sms en el seu mòbil amb el codi d’accés. Una vegada introduït, ja es pot triar la reserva de la barbacoa, el *paellero i les taules.

En donar-li a “nova reserva”, es tria el tipus que es vol realitzar, *paellero o barbacoa, si és menjar o sopar i es tria la data. Una vegada triada, i després de llegir i acceptar les normes d’ús de la zona d’oci, es confirma la reserva i ja es pot gaudir de la mateixa. L’usuari rebrà un correu electrònic confirmant la reserva, on s’especifiquen també els horaris d’ús de l’espai, tant si es tracta de menjar com si és un sopar. La reserva haurà d’efectuar-se

com a mínim amb un dia hàbil d’antelació i com a màxim amb 10 dies hàbils d’antelació.

Cada reserva porta assignat el nombre de paellero o barbacoa i la taula que li correspon. És molt important que tots dos espais, una vegada deixats d’utilitzar, es queden nets i recollits per al seu posterior ús per part d’altres usuaris de l’espai. La persona autoritzada per a ocupar l’espai públic serà responsable dels possibles danys que pogueren originar-se en l’ús de les instal·lacions cedides i podrà ser sancionada en el cas de no respectar les normes d’ús que originen els citats danys.

La recollida de les claus per a poder accedir a l’espai, després de la realització de la reserva, s’ha de realitzar en la Brigada Municipal d’Obres, en horari de dilluns a dijous de 8 a 10 i de 10:30 a 13:30 hores i els divendres de 8 a 10 i de 10:30 a 13 hores. Molt important és la devolució de les mateixes que haurà de realitzar-se dins dels dos dies hàbils posteriors a l’ús de l’espai. Si no és així, l’usuari serà sancionat.