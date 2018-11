Prop de 150 persones participen en les XIV Jornades de Fibromiàlgia de la Ribera

Print This Post

Organitzades pel Departament de Salut de la Ribera i les associacions de pacients d’Alzira, Sueca, Almussfes i L’Alcúdia

L’Hospital d’Alzira preveu tancar 2018 amb més d’un miler de consultes ateses per esta malaltia enguany

Prop de 150 persones, entre pacients, estudiants i profesionals s’han donat cita hui a Alzira per tal de parlar de les últimes novetats al voltant de la fibromialgia, la malaltia més representativa de dolor crònic en la población.

Ha estat a les XIV Jornades de Fibromiàlgia de la Ribera, organitzades pel Departament de Salut i les associacions de pacients de la comarca (Alzira, Sueca, Almussafes i L’Alcúdia). Les Jornades han estat inaugurades per l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez (en representació dels alcaldes de Sueca i L’Alcúdia, qui també hi han estat presents), la gerent del Departament de Salut de la Ribera, Isabel González, i la presidenta de l’Associació d’Afectats de Fibromiàlgia d’Alzira (Adafir), Ángela López.

Isabel González ha destacat “l’acertat el títol de les Jornades, ‘Aprenent a conviure amb la Fibromiàlgia’, ja que es tracta d’una malaltia crónica en la qual és vital l’actitud que els pacients, que han de ser actius a l’hora d’abordar la seua malaltia, mostren front a ella”.

En este sentit, González ha destacat “la important tasca que les associacions de pacients realitzen a la comarca, per la qual cosa sempre es van a trobar obertes les portes del Departament de Salut de la Ribera per a recolzar i impulsar jornades com les quals hui se celebren”.

Més d’un miler de consultes en 2018

Cal destacar que el Departament de Salut de la Ribera és un dels pocs departaments de la Comunitat Valenciana que compta amb una Unitat de Fibromiàlgia amb una completa cartera de serveis.

En este sentit, esta Unitat es troba integrada en la Unitat del Dolor del centre hospitalario, cosa que millora la comunicació i els procediments entre ambdues unitats i fa possible una atenció multidisciplinar dels pacients amb fibromiàlgia.

L’Hospital de la Ribera preveu tancar l’any 2018 amb més de 1.000 consultes ateses per esta malaltia enguany.