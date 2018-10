Prop d’un miler de majors d’Almussafes participen en el dinar conclusiu de la seua setmana gran

Connect on Linked in

La població va posar així el fermall d’or al seu XL Homenatge als Majors, que va incloure set dies amb activitats lúdiques i culturals

L’Ajuntament va homenatjar durant l’acte a l’Associació de Jubilats i Pensionistes i a la Coordinadora de Voluntaris de la UDP

Almussafes va posar el colofó al seu XL Homenatge als Majors el passat diumenge 28 d’octubre amb la celebració del seu tradicional i multitudinari dinar de germanor, un acte que va congregar en el Pavelló Poliesportiu Municipal a 906 majors. Durant el mateix, l’Ajuntament de la localitat va retre homenatge a l’Associació de Jubilats i Pensionistes, que enguany compleix quaranta anys, i a la Coordinadora de Voluntaris UDP d’Almussafes, que aquest 2018 ha aconseguit el seu desè aniversari. “Fonamentalment el que busquem és que els nostres majors es divertisquen, que gaudisquen amb activitats que els interessen i que els facen sentir bé. És el complement perfecte per al conjunt de projectes que durant la temporada duem a terme a través del Pla Integral de Majors”, ressalta la regidora dels Majors, Paqui Oliver, sobre el resultat de la setmana.

El passat diumenge 28 d’octubre, un total de 906 majors es van reunir en el Pavelló Poliesportiu d’Almussafes per a participar en la tradicional i multitudinari dinar de germanor amb el qual l’Ajuntament de la localitat clausura cada any el seu Homenatge als Majors, una commemoració que va iniciar la seua quarantena edició el dilluns 22, jornada en la qual va començar a desenvolupar-se l’àmplia i variada programació organitzada per a aquest col·lectiu per part de la Regidoria de Majors en col·laboració amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes del municipi.

Durant la celebració, que va estar precedida per una eucaristia oficiada pel rector Don Miguel Martínez en l’església de Sant Bertomeu Apòstol i per una cercavila, es van dur a terme dos homenatges. D’una banda, la corporació municipal va rendir tribut als voluntaris socials de la Unió Democràtica de Pensionistes (UDP) pels seus primers deu anys d’activitat en la població i, d’una altra, i aprofitant les quatre dècades de trajectòria de l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almussafes, es va reconèixer la labor realitzada pels cinc presidents que han estat al capdavant de l’entitat durant tot aquest temps i a les seues respectives juntes directives.

Reconeixements

En representació de les persones voluntàries de la UDP van arreplegar el reconeixement la coordinadora del projecte a Almussafes, Maite Asunción, i la responsable de la iniciativa a nivell provincial, Maribel Tarín. “Per a nosaltres és el programa estrella de la UDP i a més és un programa important perquè la gent gran arribe més tard a major dependència”, assegura Tarín. En la localitat, actualment formen part de l’equip, a més de Maite Asunción, María Luisa Meneses, Salvador Marín, Cristina Ribera, Adela Rosaleny, Josefa Iniesta, Jaime Tàpia, Armonia Sanfélix, Alicia Benavent, Mari Carmen Sánchez, Encarnación Rosaleny, Victoria Arbona i Carmen Duart.

Quant a l’homenatge a l’associació, el seu actual president va actuar com a representant de totes les persones que han fet possible aquests primers quaranta anys. José Manuel Doria va assegurar que “tenint en compte que quan es va fundar no tenien les facilitats que es tenen hui dia, van ser homes i dones molt valentes per a poder muntar-la i portar-la endavant dia a dia”, sobretot tractant-se d’una entitat que era nova “no solament a Almussafes”, sinó que estava naixent “en tot el territori valencià a través de la UDP”.

D’aquesta forma, durant l’acte es va nomenar a totes les persones que han format part de les successives juntes directives de l’entitat, amb especial esment per als seus presidents, dels quals van estar presents en el dinar els dos que segueixen amb vida, Francisco Ruiz Ruiz (2011-2017) i José Manuel Doria Mengual, president des de 2017. Prèviament van estar al capdavant de l’associació el seu fundador, Francisco Girona Monserrat (1979-1993), Vicente Esteve Choví (1993-1998) i Antonio Villalba Lerma (1998-2011).

Per a animar la celebració, després del dinar es van sortejar entre els comensals alguns regals cedits per associacions locals, empreses i comerços.

“Una setmana molt completa”

En tractar-se de l’acte conclusiu del XL Homenatge als Majors, les autoritats locals van aprofitar per a fer balanç del resultat de tota la setmana. En aquest sentit l’alcalde d’Almussafes, Toni González, es va congratular perquè “cada vegada hi ha més participació i jo content que la gent no tan major puga participar i de la forma en què ho fa”. En la mateixa línia, l’edil dels Majors, Paqui Oliver, va assegurar que “la setmana ha sigut molt completa i esperem que l’any que ve siga com aquesta”.

“Fonamentalment el que busquem és que els nostres majors es divertisquen, que gaudisquen amb activitats que els interessen i que els facen sentir bé. És el complement perfecte per al conjunt de projectes que durant la temporada duem a terme a través del Pla Integral de Majors, que persegueix l’envelliment actiu de la nostra ciutadania”, ressalta l’edil. L’Ajuntament va servir un total de 77 menús d’aquest dinar a domicili per a aquelles persones que, per problemes de salut o mobilitat, no van poder traslladar-se fins a la citada infraestructura pública.

Jornada lúdica en ‘La Vila’

El dia anterior, el dissabte 27, es va dur a terme el tradicional homenatge a les persones nonagenàries. De les vint-i-quatre que enguany han arribat a aquesta xifra, les autoritats locals van visitar en els seus domicilis a un total de 10, de les quals 5 romanen actualment en el centre ‘La Vila’, on els seus responsables van aprofitar per a celebrar una jornada lúdica sota el títol ‘Els majors i la seua comunitat’, que va comptar amb la presència del pilotari Puchol II i la col·laboració de la comparsa mora ‘Alí Ben Bufat’ i els joves de Juniors M.D.