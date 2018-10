El pròxim 14 d’octubre a les 10 del matí tindrà lloc a Carlet, la II Fira de la Coca Seginosa .

Print This Post

La coca de segí atrau a milers de visitants, almenys això va aconseguir l’any passat en la seua primera convocatòria que va desbordar les previsions més optimistes i este any s’espera el mateix o més que l’any passat.



Els forns carletins distribuiran més de 1000 coques entre els visitants, hi haurà degustació, on podran provar l’autèntica Coca Seginosa de Carlet.

Els diferents forns de Carlet ja s’estan preparant per a la fira de la Coca Seginosa.

L’any passat des de l’Ajuntament quedaren molt contents de la primera fira que es va fer, va ser una experiència pilot per a l’organització i també per als forns, ja que superaren les expectatives creades. I és que tenen un bon producte que sens dubte l’han de donar a conèixer i ho estan aconseguint. Este any pensen superar les dades de l’any passat.

Per a este diumenge, en la II Fira de la Coca Seginosa de Carlet esperen una masiva resposta i que els forns participants es senten satisfets.