El públic infantil, protagonista de la programació cultural de Pasqua a Almussafes

Aquests dies se celebraran tres concerts en l’Àgora, un espectacle musical en el Centre Cultural i tallers en el Parc Central

En l’organització de les activitats previstes en l’agenda festiva participen enguany per primera vegada diverses associacions locals

Almussafes, a 27 de març de 2018. Des d’aquest diumenge 1 d’abril i fins al pròxim dilluns 8 del mateix mes, l’Ajuntament d’Almussafes oferirà una completa programació d’activitats culturals dirigides al col•lectiu de xiquets i xiquetes del municipi. Durant aquests dies de Pasqua actuaran en l’Àgora del Parc Central Dani Miquel, ’La Glüps Band’ i ‘Xip Xap’. A més, les Clavariesses de la Divina Pastora 2018 i la Banda Jove de la Societat Musical Lira Almussafense representaran el conte ‘Pedro i el llop’ en el Centre Cultural. Finalment, també tindran cabuda els tallers manuals, activitat que s’encarregarà de portar avant les Clavariesses en col•laboració amb altres entitats.

La música i la diversió tornaran a inundar el Parc Central d’Almussafes durant la pròxima setmana. Amb l’arribada de les festes de Pasqua, i com és habitual, l’Ajuntament de la localitat ha programat una sèrie d’activitats lúdiques perquè la infància del municipi gaudisca amb una selecció de propostes culturals en les quals els més xicotets seran els vertaders protagonistes.

“Un any més apostem fort per la música amb diversos concerts que portaran fins a la localitat diferents estils, uns més tradicionals i uns altres més moderns i, per primera vegada, involucrem al teixit associatiu perquè col•labore en l’organització de tallers i d’un espectacle musical”, destaca la regidora de Cultura, Teresa Iborra. L’edil agraeix el suport de les entitats i anima a la ciutadania a participar en les iniciatives, “complement perfecte a les habituals eixides al camp amb la família”.

L’agenda arrancarà aquest mateix diumenge 1 d’abril, Dia de Pasqua, a les 20 hores, amb un concert en l’Àgora a càrrec de Dani Miquel i Els Ma-me-mi-mo-músics en el qual podran escoltar-se algunes de les cançons populars més conegudes de la Comunitat Valenciana com “La xata merenguera”, “Serra de Mariola”, “Cigronet”, “La cançó dels colors”, “El poema al sol i a la lluna” o “Marieta, Marieta”.

L’endemà, el dilluns 2 d’abril, a la mateixa hora i en el mateix lloc, “La Glüps Band” oferirà un recital titulat “Bojos, bojos!”. Joan Raga (veu), David Serrano (guitarra), Ximo Estall (bateria), David Simó (Baix) i Juan Gurrea (teclats) plantegen una proposta en la qual s’anima al públic a ballar, jugar i participar mentre van interpretant temes amb els quals els més xicotets podran aprendre de manera entretinguda.

Les associacions també col•laboren amb la programació dissenyada per la Regidoria de Cultura del municipi per a aquestes jornades festives. El divendres 6 d’abril, a les 17 hores, les Clavariesses de la Divina Pastora 2018 i la Banda Jove de la Societat Musical Lira Almussafense interpretaran el conte musical infantil ‘Pedro i el llop’, de Serguei Prokofiev, en la sala d’actes del Centre Cultural.

A més, aqueix mateix dia, d’11 a 20 hores, i el següent, el dissabte 7 d’abril en el mateix horari, les Clavariesses i altres entitats del municipi oferiran una sèrie de tallers i xarrades dirigides al públic infantil de la població i a les seues famílies en el Parc Central.

Per a concloure les activitats d’animació previstes per a aquestes pasqües a Almussafes, el consistori proposa per al diumenge 8 d’abril a les 20 hores un concert del grup ‘Xip Xap’ amb música original i en directe en el qual hi haurà marionetes, gegantes i pilotes. La formació, integrada per Santi de Pablo, David Vall, José Ramón Ibaceta i Jordi Granell, qui ha escrit les lletres dels temes al costat de Sonia Ardanuy, proposa al públic almussafeny el seu nou espectacle, ‘Que peti la plaça’.