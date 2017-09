Puchol II i Roberto, campions del XII Trofeu President de la Diputació de frontó a Almussafes

La parella de Vinalesa s’imposa a la formada per Pere Roc II i Pascual, els qui van començar la trobada dominant la partida

L’Ajuntament de la localitat projecta una reforma del seu frontó per a millorar les condicions actuals de les instal•lacions

Almussafes, a 18 de setembre de 2017. El poliesportiu d’Almussafes va presenciar ahir diumenge 17 de setembre la victòria de Puchol II i Roberto sobre Pere Roc II i Pascual en el XII Trofeu President de la Diputació de València de Frontó. Les instal•lacions de la localitat, que en l’actualitat estan sent objecte d’un estudi per a valorar la seua reforma, van acollir aquest esdeveniment esportiu impulsat per la Diputació de València i organitzat per la Federació de Pilota Valenciana. En el lliurament de trofeus van participar, entre altres personalitats, el vicepresident de la Diputació, el president de la Federació de Pilota Valenciana, els alcaldes de Vinalesa, Beniparrell i la Pobla de Vallbona, el d’Almussafes, Toni González, i l’edil d’Esports, Pau Bosch.

Almussafes es va convertir ahir diumenge 17 de setembre en la capital valenciana de la pilota. El XII Trofeu President de la Diputació de València de Frontó arribava a la seua partida final i les instal•lacions del Poliesportiu de la localitat, que acollien aquest important esdeveniment per a l’esport de la Comunitat Valenciana, es van omplir per a presenciar l’enfrontament entre les dues millors parelles d’aquesta edició del campionat, les formades per Puchol II i Roberto i per Pere Roc II i Pascual.

Encara que al principi van dominar Pascual i Pere Roc II, “amb trets quasi perfectes” del primer, segons la Federació de Pilota Valenciana, amb el pas dels minuts la partida va anar igualant-se a 22 i 23. Va ser en aqueix moment quan Puchol II va començar a restar aquests trets “d’una manera impecable per a anar dominant a poc a poc tot el joc”. Finalment, el resultat signat va ser de 41 a 34 a favor de la parella de Vinalesa, Puchol II i Roberto.

El joc va generar una gran expectació entre els aficionats a aquesta modalitat esportiva, entre ells molts veïns i veïnes de la localitat, els qui no van voler perdre’s aquesta trobada que per primera vegada es va celebrar a Almussafes, gràcies al conveni de col•laboració signat entre l’Ajuntament del municipi i la Federació de Pilota. A més, els aficionats van poder gaudir des de les seues cases de l’esdeveniment gràcies a la retransmissió oferida per Mediterráneo TV a les 16 hores del mateix diumenge.

El divendres 15 de setembre es va realitzar en la Sala de Plenaris del consistori la presentació oficial d’aquesta final, en un acte que va comptar amb la presència dels contrincants i, entre altres autoritats, del president de la Federació, Daniel Sanjuan, i de l’alcalde, Toni González, qui va assegurar que «la labor desenvolupada pel Club de Pilota de la localitat era motiu més que suficient per a acollir una final d’aquesta envergadura».

En el lliurament de trofeus, celebrada just al final de la partida, va destacar la presència d’un gran nombre d’autoritats, entre les quals es trobaven el vicepresident de la Diputació de València, Toni Gaspar, el president de la Federació de Pilota, José Daniel Sanjuan, els alcaldes d’Almussafes, Vinalesa, Beniparrell i la Pobla de Vallbona, i el regidor d’Esports d’Almussafes, Pau Bosch.

Davant la demanda de reservar una zona més àmplia per a les graderies del frontó, el primer edil de la localitat va assegurar que estan “en una fase d’estudi d’un projecte de rehabilitació d’espais del poliesportiu en què està inclòs aquest recinte”. En aquests moments, assegura, “necessitem conèixer les possibilitats tècniques d’aquesta remodelació i el seu cost final”.