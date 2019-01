Puig advoca per la cooperació entre administracions i organitzacions agràries per a la reestructuració del sector citrícola

Print This Post

El president ha valorat que el Govern d’Espanya es comprometa a exigir a la UE que estudie els efectes del tractat comercial amb diversos països africans sobre el mercat hortofructícola

El ministre d’Agricultura, Luis Planas, ha explicat que, “si hi ha arguments suficients”, es demanarà que la Unió aplique una clausula de salvaguarda per als cítrics

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha advocat per intensificar la cooperació entre les diferents administracions i les organitzacions agràries per a la reestructuració i enfortiment del sector citrícola.

Així s’ha pronunciat el cap del Consell després de la reunió mantinguda amb el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, i representants del sector agrari, una trobada després del qual també ha defensat la importància que aquest sector s’ordene en organitzacions interprofessionals per a atenuar els efectes negatius de campanyes com l’actual, amb uns baixos preus de mercat.

El president, acompanyat en aquesta reunió per la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra i la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha explicat que és necessària una reestructuració de la “arquitectura de gestió” del sector, ja que la falta d’organització sectorial no permet accedir “a determinats fons de la UE”.

En aquest sentit, el ministre Planas ha recordat que estructurar-se entorn d’organitzacions professionals dóna accés a fons europeus i la possibilitat de regular l’oferta i de planificar millor les campanyes, per a així aconseguir un increment dels preus.

“Cal organitzar-se més i millor”, ha prosseguit Planas, qui ha lamentat que la baixada dels preus és “injusta en relació amb treball i les inversions efectuades pels agricultors”.

El president, qui prèviament a la reunió ha rebut en audiència al ministre, ha lamentat que la qüestió dels cítrics “no és un problema recent”, sinó que “viu una certa crisi permanent”, però també “una certa capacitat d’actualització permanent”.

Per això, ha dit compartir amb el ministre d’Agricultura un “optimisme crític” amb el futur del sector, al mateix temps que ha recordat que “no hi ha cap societat avançada del món que no tinga un sector agrari potent”.

Així, el cap del Consell ha defensat la importància de “donar certitud” als productors, buscant una reciprocitat “clau” des del punt de vista comercial i mediambiental, i ha advocat per la col·laboració entre agricultors i administracions per a augmentar la promoció i ampliar els mercats.

Per part seua, el ministre ha assenyalat que reclamarà “tot el rigor necessari” per a l’aplicació de les normes fitosanitàries vigents en relació amb els productes provinents de països tercers.

En aquest sentit, ha explicat que s’ha demanat a la Unió Europea “un seguiment específic de la situació del mercat dels cítrics i la seua relació amb les importacions de països tercers”, quan es complisquen 3 anys de l’entrada en vigor de forma provisional del tractat comercial comunitari que es va signar amb diversos països africans.

El ministre ha assegurat que en aqueix moment, i “si hi ha arguments suficients”, el Govern demanarà a la Unió que aplique una clausula de salvaguarda en defensa dels interessos del sector.