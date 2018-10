Puig anuncia l’engegada d’una Oficina Única Postemergencia per a pal·liar els danys del temporal de pluges

Connect on Linked in

Afirma que el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat és “positiu per a cinc milions de valencians i valencianes”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el Consell aprovarà en el ple d’aquest divendres l’engegada de l’Oficina Única Postemergencia, a través de la qual, com ha explicat, “es gestionaran totes les ajudes per a cobrir els danys que s’han produït a causa del temporal”.

Aquesta oficina serà la que avalue les estimacions de danys presentades pels municipis afectats pel fenomen meteorològic que va afectar la Comunitat Valenciana els dies 18, 19 i 20 d’octubre, així com la despesa extraordinària realitzada pels consistoris en actuacions de caràcter urgent, que tindran una cobertura posterior a través del fons de contingència.

Així ho ha explicat el cap del Consell en la sessió de control dels Corts, a l’inici de la qual s’ha guardat un minut de silenci per la defunció de l’exministra de Cultura, exdirectora general de Cultura de la Generalitat i exdirectora del IVAM, Carmen Alborch, i de l’exdiputada Mercedes Sanchordi.

Durant la seua intervenció davant el ple, Puig ha recordat que Alborch va ser “una pionera, un exemple de tolerància, de solidaritat, d’intel·ligència i d’alegria” i Sanchordi una “pionera de la conciliació”, al mateix temps que ha assegurat que “no convé oblidar a les persones ni tampoc les seues idees”.

Temporal d’octubre

Respecte al temporal de pluges, Puig ha fet un “balanç positiu” d’un operatiu en el qual, segons ha informat, “el prioritari era garantir la seguretat de les persones”. Per açò, ha explicat que “es van prendre mesures preventives i es van atendre totes les emergències que es van registrar”.

A més, el president ha agraït tant la “prudència i responsabilitat” de la ciutadania com la “bona coordinació” dels serveis d’emergència, així com el servei informatiu “capital” oferit per la radiotelevisió pública i la resta de mitjans de comunicació.

Així mateix, Puig ha explicat que, en ser la Comunitat Valenciana una zona mediterrània “extraordinàriament sensible” al canvi climàtic, des de l’inici de la legislatura es va engegar el Patricova, així com plans locals d’emergències.

En aquest sentit Puig, que ha considerat necessària la concertació de les actuacions de totes les administracions a llarg i mig termini, també ha demandat que les confederacions hidrogràfiques “no siguen simplement institucions disciplinàries, sinó que també ajuden a combatre les inundacions”.

Situació econòmica

El president s’ha referit també a les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) que s’han donat a conèixer aquest dijous, que ha qualificat de “positius” i que, ha afirmat, “es poden resumir en més ocupació i menys atur”.

Segons Puig, s’han generat al voltant de 192.500 llocs de treball nous, “un 10% més”, i ha afegit que les persones aturades han descendit en 186.500 i la taxa d’atur ha baixat un 7,7%, del 23 al 15%.

En aquest sentit, ha considerat que “els qui creen riquesa són les empreses, els emprenedors i els treballadors”, i per açò s’ha mostrat convençut que l’acord aconseguit per part del Govern central per a la negociació dels Pressupostos Generals de l’Estat és “positiu per a cinc milions de valencians”.

“Quasi 320.000 persones a la Comunitat perceben una pensió mínima o no contributiva, i tenim més jubilats amb pensions baixes que la mitjana d’Espanya”, ha recordat el president, qui ha destacat que aqueixes pensions “pujaran el 3%”.

Així mateix, ha subratllat la importància que s’inicie “el camí per a complir la llei que obliga a l’Estat a aportar el 50% del finançament de la dependència”. Quant a l’augment del Salari Mínim Interprofessional fins als 900 euros al mes, ha explicat que “beneficiarà a més de 50.000 valencians i valencianes”.

Habitatge

En resposta als grups parlamentaris, Puig ha fet balanç de les polítiques del Consell en matèria d’habitatge. Així, ha informat que la Generalitat ha lliurat des de l’inici de la legislatura 900 habitatges socials, després de rehabilitar 745 d’elles que no estaven en condicions d’habitabilitat.

D’elles, com ha explicat el cap de l’Executiu, 84 s’han adjudicat a persones en processos de desnonament i 80 a dones víctimes de violència masclista. A més, Puig ha manifestat la voluntat del Consell d’ampliar el parc públic d’habitatge, motiu pel qual, segons ha explicat, “s’ha obert un procés per a l’adquisició d’habitatge per 11’2 milions”.

Així mateix, el president ha recordat que, per a donar solució a la qüestió dels apartaments turístics, la Generalitat ha donat més capacitat d’intervenció en el mercat als ajuntaments a través de la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat.