El President de la Generalitat ha criticat aquest aspecte dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018.

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat una reunió amb els municipis afectats per la falta d’inversió per a les línies de rodalies en el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018.

Puig ha denunciat que el ministeri de Foment va anunciar 1.400 milions d’inversió al llarg de 9 anys per al Pla de Rodalies de la Comunitat.