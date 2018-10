Puig apel·la a la ‘oportunitat valenciana’ per a seguir construint una societat avançada a la Comunitat i aportar solucions a Espanya

Connect on Linked in

Subratlla que “el moment valencià no és un port d’arribada, sinó un punt de partida”, construït “gràcies al treball de tota una societat” i un “aval” per a jugar un “paper decisiu” a Espanya

Afirma que el Consell ha eixit de la “invisibilitat” i seguirà reclamant, des de la lleialtat, “finançament just, inversions equitatives i solució al deute històric”

Hui és la Comunitat Valenciana qui dóna els bons passos primer”, mentre que en el passat “sol era seguidora dels canvis d’uns altres o es va dedicar a perseguir miratges”, destaca el president

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha apel·lat a la “oportunitat valenciana” que representa l’escenari de creació d’ocupació, creixement econòmic i avanços socials aconseguit en aquests tres anys de govern per a seguir construint una societat avançada a la Comunitat Valenciana i aportar solucions a Espanya.

Així ho ha expressat en la conferència amb el títol ‘L’oportunitat valenciana’ pronunciada en el Club de Trobada Manuel Broseta, on ha assegurat que la Comunitat Valenciana ha passat de “ser una referència a no seguir a ser una referència per a altres comunitats autònomes i per al Govern d’Espanya”.

“El Consell, des del diàleg social, amb el concurs fonamental de les organitzacions sindicals i patronals, ha dissenyat un escenari d’estabilitat, honradesa i diàleg”, ha destacat Puig, que ha definit “l’oportunitat valenciana” com “la conjuntura construïda gràcies al treball de tota una societat”.

El president de la Generalitat ha subratllat en aquest sentit que “el moment valencià no és un port d’arribada, sinó un punt de partida” i que tampoc és una “marca”, sinó “una realitat avalada per les xifres” i ha agregat que “el treball ben fet” permet, d’una banda, “jugar a Espanya un paper molt més decisiu que en el passat”; i, per una altra, seguir aprofundint en unes polítiques que garanteixen l’avanç social. “El perill està avui en els governs que prescindeixen de la justícia social”, ha dit.

En la seua intervenció, Puig ha valorat els efectes que han tingut les polítiques desenvolupades al llarg d’aquesta legislatura pel Consell. Respecte a l’evolució del mercat laboral, Puig ha explicat que s’ha recuperat “més de la meitat del treball destruït per la crisi”, amb 200.000 valencians i valencianes més amb ocupació des de 2015. “És un atur deu punts per sota del que existia a l’inici de la legislatura”, ha assenyalat.

Puig també ha recordat alguns “avanços socials significatius” assolits en aquests tres anys de govern en matèria social, com han sigut l’eliminació del copago, la gratuïtat dels llibres de text o la millora en el sistema de la dependència: 30.000 persones més que en 2015.

A més, ha afirmat que “la Comunitat és la segona autonomia amb major creixement d’Espanya” i ha recordat que la confiança empresarial “se situa vint punts per damunt” del lloc en el qual es trobava en 2015. Puig ha emfatitzat a més el protagonisme de la societat en aquests canvis, que “han propiciat una iniciativa mai coneguda, pilotada des de la Comunitat Valenciana, a favor d’una infraestructura crucial com és el Corredor Mediterrani”.

El responsable de la Generalitat ha explicat també que la “oportunitat valenciana” està a ocupar el seu lloc “enmig de desafiaments difícils” com el canvi climàtic, les migracions, el model social o la pobresa. “Apel·le al fet que treballem amb llibertat i responsabilitat, perquè ara la Comunitat Valenciana no és un problema per a Espanya, sinó el principi de la solució”, ha afegit.

“Va haver-hi anys en els quals la Comunitat Valenciana solament era seguidora dels canvis d’uns altres o es va dedicar a perseguir miratges; avui la nostra realitat ha canviat; avui és la Comunitat Valenciana la que dóna els bons passos primer”, ha indicat.

“Cree fermament en l’oportunitat valenciana; és cert que no som una illa i que, encara que siga molt complex, tots els vents que bufen acaben en la nostra riba”, però la “obertura” forma part de la identitat valenciana. “Ni identitarismo ni uniformismo; hem eixit de la invisibilitat i tenim opinió; les nostres raons volem confrontar-les des de la lleialtat, però sense ningúna concessió gratuïta”, ha agregat.

Finançament just i deute històric

Puig ha defensat també el “paper clau” que ha de jugar la reivindicació d’un “finançament just, unes inversions equitatives i una solució per al deute històric de la Comunitat”. “Governe qui governe a Espanya el Consell, des de la lleialtat, no desistirà a reclamar les mateixes oportunitats que tenen els ciutadans d’altres comunitats”, ha assegurat el president.

“Després de tres anys el que ha canviat és que a l’altre costat no hi ha intransigència, no hi ha paràlisi, hi ha diàleg, confiança i acords”, ha expressat Puig, que ha destacat en un altre moment el pacte “fonamental” aconseguit amb el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, de cara als pressupostos Generals de l’Estat.

“Açò és el que esperem del Govern d’Espanya, però no seria suficient si nosaltres no plantegem el nostre propi full de ruta per a afrontar els desafiaments als quals ens enfrontem”, ha assegurat Puig.

Puig ha insistit en aquest context en la idea d’impulsar un “nou contracte social valencià”, un pacte que, segons ha assegurat, “ha de sostenir-se en tres pilars, com són el desenvolupament, la igualtat i la democràcia”.

El cap del Consell ha expressat que aquest nou contracte social “ha de continuar orientant el bon ritme de l’economia valenciana cap a la transformació del model productiu i cap a la sostenibilitat”.

D’altra banda, en referència a la igualtat, Puig ha destacat el treball realitzat pel Consell des de 2015 en matèria de serveis socials, i ha reclamat “un pacte col·lectiu que garantisca la seguretat de les persones davant el risc del creixement desigual”.

Respecte a la importància dels valors democràtics, el president de la Generalitat ha advertit del perill que suposa la presència d’un “nou populisme conservador” que està “contagiant a alguns sectors de la dreta espanyola i valenciana”.

Compartir Puig apel·la a la “oportunitat valenciana” per a seguir construint una societat avançada a la Comunitat i aportar solucions a Espanya