El Puig asfalta el solar de La Conserveta amb ajuda de la Diputació per a protegir l’entorn del monestir

Les obres s’inicien ara i convertiran la parcel·la de l’antiga fàbrica en una plaça, ampliant l’espai per als vianants i ajudant a conservar el monestir de Santa María del Puig

05/04/2018.El seu lloc el va ocupar durant anys una fàbrica de conserves que va ser derruïda perquè el seu estat ruïnós podia afectar a l’entorn històric en el qual es trobava. Es tracta de l’antic solar de La Conserveta al Puig, que l’ajuntament ha pavimentat per a convertir-lo en plaça i peatonalizar així l’entorn del monestir, protegint-lo del tràfic. L’actuació es durà a terme amb una inversió de 141.607 euros de la Diputació de València, a través del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM).

Les obres s’inicien ara i entre les actuacions previstes estan la d’eliminar els trams de carrer oest i sud, ampliant l’espai disponible per a vianants i protegint el monestir de Santa María del Puig, fundat en 1240, del tràfic rodat en la zona.

En aquest nou espai de trobada per als veïns -que han sigut els que han decidit el seu ús- s’instal·laran bancs, tests, una pèrgola per a donar ombra, plantes aromàtiques autòctones i faristols de tipus escultural que arreplegaran en relleu i en braille la història del municipi i la reconquesta de València des del Puig.

El projecte es va a dur a terme en diferents fases. En la primera s’ha planificat la peatonalització de la zona i creació de la plaça, al costat de la millora de les xarxes d’instal·lacions. La segona fase posarà el focus en l’equipament.

L’adequació del solar de La Conserveta és una de les actuacions de millora d’espais i edificis públics que ha dut a terme El Puig en la present legislatura amb fons provincials, com, la reforma de l’edifici municipal ‘La Cámara’, que es va executar amb les ajudes del Pla d’Inversions Sostenibles (IFS) de la Diputació.

En els dos primers anys de legislatura, la Diputació de València ha invertit 947.000 euros al Puig, enfront dels 669.000 que van arribar al municipi entre 2014 i 2015. Aquest increment de les transferències directes als municipis “cerca aportar als ajuntaments el finançament adequat perquè puguen desenvolupar la seua autonomia”, segons apunta el president, Jorge Rodríguez. I així seguirà sent fins al final de la legislatura, doncs per al present any hi ha previstes inversions per valor de 500.000 euros al Puig, la qual cosa farà que al final de 2018 aquesta localitat de l’Horta Nord haja rebut prop de milió i mig d’euros de la Diputació.