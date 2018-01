Puig assegura que la Generalitat agilitzarà les obres del col·legi de Castelló

Connect on Linked in

El president de la Generalitat ha visitat en Castelló la seu de SOCOMO, filial del grup Carrefour per a fruites i verdures.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha expressat el compromís d’agilitzar les obres del col·legi Severí Torres de Castelló. Puig ha realitzat aquestes manifestacions després de reunir-se amb l’alcalde de la localitat, Óscar Noguera, en l’Ajuntament de municipi.

En Castelló, Puig també ha realitzat una visita a les instal·lacions de SOCOMO, filial del grup Carrefour per a fruites i verdures. En el marc d’aquest recorregut, el president ha defensat l’enfortiment de la connexió entre els agricultors i distribuïdors per fiançar les garanties de futur del camp valencià, així com per a millorar les rendes agràries. En la seua visita a les instal·lacions de SOCOMO, Puig s’ha reunit amb representants de diferents empreses i cooperatives hortofructícoles valencianes i amb directius de Carrefour Espanya.