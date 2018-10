Puig: ‘Carmen Alborch va ser una referència per al progrés, per a la modenidad i per a la cultura’

Connect on Linked in

El president mostra les condolences de la Generalitat després de conèixer la defunció de l’exministra de Cultura Carmen Alborch

Recorda que el discurs feminista de Alborch ha suposat “un missatge d’esperança i de lluita per a totes les dones”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha expressat les seues condolences i el “enorme pesar” en nom de la institució per la defunció de l’exministra de Cultura Carmen Alborch.

“Va ser una referència per al progrés, per a la modernitat, per a la cultura i per a la política, per a la bona política”, ha assegurat el president des del Saló de Corts del Palau de la Generalitat, on aquest passat 9 d’Octubre la també exdirectora general de Cultura de la Generalitat i exdirectora del Institut Valencià d’Art Modern va rebre l’Alta Distinció de la Generalitat.

Puig ha recordat les paraules que va pronunciar en aqueixa mateixa sala la professora, escriptora, política i referent feminista per a diverses generacions després de rebre el màxim reconeixement que atorga la Generalitat: “Ella sempre deia que el feminisme havia de ser declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat”.

El seu discurs suposa “un missatge d’esperança i de lluita per a totes les dones”, que ella “ha portat sempre arrelat en la seua forma d’entendre la vida”, ha afegit.

El president del Consell ha expressat que és “un dia de tristesa, però també és un dia per a testimoniar que tenim un futur a compartir des dels principis que practicava” Carmen Alborch.

Es tracta d’uns principis, ha assegurat el president, que parlen d’igualtat, de fraternitat i de cultura. En aquest sentit, ha indicat que “Carmen mai va a ser oblidada perquè els seus principis van a estar presents sempre en la lluita decidida que ella ens va ensenyar amb el seu exemple”. Carmen Alborch “va lluitar per la iguldad i per les idees que fan avançar al món”, ha recordat.