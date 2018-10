Puig defensa el paper de l’empresa familiar com ‘el gran pilar de l’economia valenciana’

Print This Post

El president assegura que l’empresa familiar abasta el 91% dels negocis, genera el 57% del PIB i proporciona el 85% de l’ocupació a la Comunitat

Fa una crida a la col·laboració entre el sector públic i el privat per a superar els reptes futurs de l’economia

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defensat “l’important paper que juga l’empresa familiar a la Comunitat”, una terra que, segons ha explicat, sap que “les fronteres sempre són un fre al progrés”.

Així s’ha expressat Puig durant la seua intervenció en la inauguració del XXI Congrés Nacional de l’Empresa Familiar, que ha comptat amb la presència del Rei Felipe VI i la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, entre altres autoritats.

A més, el president ha explicat que l’empresa familiar és “el gran pilar de l’economia valenciana”, i ha destacat “l’aportació decisiva de l’empresa familiar a l’estat del benestar”, en abastar al 91 % dels negocis, generar el 57 % del PIB i proporcionar el 85 % de l’ocupació.

“Unes xifres que, sens dubte, reclamen un acompanyament adequat de les administracions públiques”, ha considerat Puig, qui ha assegurat que a la Comunitat aqueixa resposta s’ha concretat en “la creació d’un marc d’estabilitat, diàleg i honradesa, que ja està donant els seus fruits”.

El president, en aquest sentit, ha fet una crida a la unió per a superar els reptes que té l’economia per davant. “Per a fer front a alguns reptes com el Brexit, les migracions o el neoproteccionismo, necessitem un nou marc de relacions entre el sector públic i el privat”, ha assenyalat.

En la mateixa línia, Puig ha explicat que “combinar la intel·ligència disponible en l’àmbit de l’empresa, els sindicats i les administracions” és la manera de fer possible un futur d’ocupació, de justícia social i de sostenibilitat.

“Necessitem unes administracions públiques més eficients, amb ADN emprenedor i que no posen obstacles innecessaris”, perquè, segons ha explicat el cap del Consell, són les empreses les que tenen assignada “la gran responsabilitat” de la creació d’ocupació.