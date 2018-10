Puig destaca la necessitat de crear una triple aliança per a desenvolupar l’economia circular

Print This Post

L’economia circular com a necessitat

Puig recalca la necessitat de crear una aliança per fer contra al canvi climàtic

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha destacat com a qüestió important la lluita contra el canvi climàtic i que la resposta és l’economia circular.

Per a esta situació actual, Puig, ha recalcat la necessitat de conformar una aliança efectiva entre les administracions i organitzacions de caràcter empresarial, sumant com a pilar fonamental a la ciutadania, per desenvolupar l’economia circular.

A més, ha puntualitzat que, per a exigir corresponsabilitat a la ciutadania, les institucions deuen facilitar este trànsit cap a l’economia circular, mitjançant parcs i mini parcs per a la separació de residus.

Aixì ho ha senyalat a la inauguració del II Congrés Nacional de Gestió de Residus d’Aparells Eléctrics i Electrònics (RAEE).