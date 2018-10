Puig destaca que l’adquisició d’equipament oncològic a través del conveni amb la Fundació Amancio Ortega permetrà ‘millorar la vida dels pacients’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El president de la Generalitat i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública han signat el conveni amb la Fundació

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que amb la recepció de l’equipament oncològic, que adquireix la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través del conveni amb la Fundació Amancio Ortega, s’aconseguirà “millorar la vida dels pacients”, així com “salvar milers de vides”.

Així s’ha expressat el cap del Consell en l’acte per a la signatura d’aquest conveni entre la conselleria i la Fundació, que ha tingut lloc l’en Hospital La Fe, i al que també ha assistit la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló.

Durant l’acte, el president ha agraït a la fundació la seua “generositat i responsabilitat social” ja que, com ha explicat, l’aportació tecnològica en el camp de la medicina és “determinant”.

Així, ha prosseguit, la Conselleria podrà millorar el servei oncològic en una autonomia en la qual, com ha recordat, “es detecten cada any 23.000 casos de càncer”. Per açò, ha destacat la importància de comptar amb “els millors instruments” perquè “els millors professionals que tenim puguen salvar vides”.

Així mateix, ha assenyalat que el fet que s’instal·le el material en centres hospitalaris de tot el territori ajuda a “cosir la Comunitat” des d’una perspectiva sanitària, ja que s’estén el servei per la geografia valenciana.

Per la seua banda, la consellera Ana Barceló ha assegurat que la suma de l’excel·lència professional i els nous equips contribueix a la dignificació i humanització de la sanitat, així com a “poder donar un salt qualitatiu en el diagnòstic i la detenció de la malaltia del càncer”.

Conveni signat

El conveni contempla una inversió total de 29’4 milions d’euros per al subministrament, instal·lació i engegada d’equipament per a atenció, diagnòstic i tractament de malalties oncològiques.

S’estructura en catorze lots que inclouen una màquina PET-TAC, onze mamógrafos, set ressonàncies magnètiques, quatre actualitzacions de mamógrafos, vuit TACS i vuit acceleradors lineals.

Així, l’Hospital General de València rebrà un mamógrafo digital, un accelerador lineal, tres ressonàncies magnètiques i un TAC, mentre que La Fe rebrà un accelerador lineal, el Clínic tindrà dos nous acceleradors, un PET-TAC i actualitzarà un dels seus mamógrafos, i l’Hospital Doctor Peset també podrà actualitzar un dels seus mamógrafos.

Per la seua banda, l’Hospital Arnau de Vilanova rebrà un mamógrafo digital, una ressonància magnètica i un TAC, l’Hospital de Requena comptarà amb una nova ressonància magnètica, la Unitat de Prevenció d’Alzira tindrà un mamógrafo digital més i l’hospital de Xàtiva rebrà un nou TAC.

Així mateix, a l’Hospital d’Ontinyent i al d’Alcoi els corresponen, en virtut d’aquest conveni, sengles mamógrafos digitals, i un TAC en el cas del centre d’Ontinyent.

Quant a l’Hospital de Vinaròs, rebrà una ressonància magnètica, mentre que el General de Castelló tindrà un nou mamógrafo digiral i el de la Plana i Sagunt comptaran amb nous TACS i, en l’últim cas, també amb la possibilitat d’actualitzar un de les seues mamógrafos.

El conveni aportarà al Consorci Hospitalari Provincial de Castelló un accelerador lineal, a més de mamógrafos digitals a les Unitats de Prevenció de Burjassot, Gandia i Benidorm, així com a l’Hospital General d’Alacant i el d’Oriola. El centre alacantí rebrà, a més, una actualització de mamógrafo, mentre que l’Hospital Sant Joan d’Alacant rebrà una ressonància i dos acceleradors lineals, a més de radiofármacos.

Finalment, l’Hospital General d’Elx comptarà amb un nou TAC i un accelerador lineal, i el General d’Oriola rebrà un TAC i un mamógrafo digital.