Puig enalteix el mitjà radiofònic en el Dia Mundial de la Ràdio

El President Ximo Puig ha estat en el Palau de la Generalitat amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, on han assistit una gran quantitat de periodistes que s’encarreguen de nodrir el contingut d’aquestes emissores.

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha participat en les activitats programades emmarcades en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. L’esdeveniment, al qual han assistit periodistes i tècnics, de la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes, s’ha celebrat en el Palau de la Generalitat.

Puig ha destacat la necessitat de mantenir un teixit comunicatiu plural.

El President ha recordat la recuperació de la Radiotelevisió Valenciana, dins del seu discurs de què cal enfortir i ampliar els mitjans de comunicació en tot el territori valencià, tant en l’àmbit públic, com en l’àmbit local.

Puig ha posat en valor la tasca comunicativa a escala local, ja que segons el President és on es desenvolupa el dia a dia de les persones i on el mitjà té més facilitat per a interconnectar amb els usuaris.

Les paraules del President de la Generalitat Valenciana també han anat destinades a posar en bon lloc la ràdio com a mitjà de comunicació, assegurant que és un format vigent, amb una gran capacitat i que, lluny de desaparèixer amb el sorgiment d’altres mitjans, s’ha fet més fort.

Per finalitzar, Puig ha recalcat el paper dels periodistes que nodreixen la vida de les emissores locals, els quals ofereixen una bona i properal comunicació.