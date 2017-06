Puig incideix en la ‘necessària’ col·laboració públic-privada per a convertir a la Comunitat Valenciana en ‘una de les regions més innovadores d’Europa

08/06/2017 El President ha assegurat que la província d’Alacant serà “una referència fonamental” per la seua capacitat per a atraure ‘startups’

– Ha instat a “superar” la bretxa de productivitat existent mitjançant l’adaptació al futur dels sectors madurs

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat que la col·laboració entre els sectors públic i privat és una de les eines principals per a convertir a la província d’Alacant i al conjunt de la Comunitat Valenciana “en una de les regions més innovadores d’Europa”.

El cap del Consell s’ha expressat en aquests termes durant la inauguració del centre operatiu tecnològic de *Hidraqua a Benidorm, a la qual també ha assistit la consellera d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián. Aquesta empresa valenciana del sector del medi ambient es dedica a gestionar els processos relacionats amb el cicle integral de l’aigua.

En aquest context, Puig ha insistit que la província d’Alacant serà “una referència fonamental” tant per la seua competència innovadora com per la seua capacitat per a atraure ‘*startups’, aspectes als quals se sumisca l’existència a la Comunitat Valenciana d’universitats públiques, “que estan preparant molt bé als nous professionals i que estan clarament situades en l’àmbit de la recerca i la innovació”.

En aquest sentit, ha afirmat que el centre operatiu tecnològic de Hidraqua és un projecte “fonamental” quant a la transformació del model productiu i l’evolució de la societat industrialitzada cap a la societat del coneixement.

“Hem d’eixir de la zona de confort, cal mirar cap a avant i veure de quina manera som capaces de ressituar els sectors madurs en sectors de futur i d’avantguarda”, ha subratllat el President, que ha apostat per “superar” la bretxa de productivitat que, segons ha dit, existeix a Espanya i a la Comunitat Valenciana.

Les eines per a fer front a aquesta falta de productivitat es troben, ha puntualitzat, en la tecnologia, la innovació i la capacitat de penetració de la societat del coneixement en les empreses valencianes.

Finalment, Puig ha ressaltat d’una banda la voluntat del Consell de col·laborar amb el sector privat i s’ha mostrat partidari d’impulsar diversos acords amb l’Agència Valenciana de la Innovació per a desenvolupar noves iniciatives i, d’altra banda, s’ha mostrat procliu a fomentar el treball conjunt amb les universitats per a consolidar projectes en l’àmbit de la recerca i la innovació.