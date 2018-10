Puig incideix en la necessitat de garantir l’ocupació, serveis públics i mobilitat en zones despoblades

Print This Post

La Generalitat recolzarà amb una línia específica d’ajudes a 143 municipis en perill de despoblació.

La Generalitat recolzarà a 143 municipis valencians en perill de despoblació amb una línia específica d’ajudes del Fons de Cooperació Mundial. La línia beneficiarà a 143 municipis, 74 de la província de Castelló, 46 de la de València i 23 de la d’Alacant.

La línia, tal com ha comentat el President, s’emmarca dins de l’agenda AVANT contra la despoblació, que planteja fer més atractius els municipis les persones joves per a així poder fer possible el renaixement.