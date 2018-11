Puig reclama a Brussel·les reforçar acords comercials amb altres països i extremar controls fitosanitaris

Print This Post

A més, aconsegueix un canvi del Pla de Desenvolupament Rural per a un pla pilot que lluite contra la ‘Xylella’.

El President de la Generalitat, Ximo Puig ha obtingut el compromís del comissari europeu d’Agricultura, Phil Hogan, per a modificar el Pla de Desenvolupament Rural a la fi que la Comunitat Valenciana puga dur endavant un pla pilot per tal de pal·liar els efectes de la ‘Xylella’ que aporte recursos addicionals i noves oportunitats per als agricultors afectats.

El President també ha expressat la necessitat d’intensificar els acords comercials amb altres països.

El comissari ha traslladat que s’està treballant en una directiva per a protegir a l’agricultor amb més transparència en els mercats i també intentant evitar les pràctiques irregulars d’algunes persones que actuen en esta cadena en contra de l’agricultor.