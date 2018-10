Puig reconeix l’aposta de les empreses valencianes per l’ètica i la responsabilitat social

Connect on Linked in

El cap del Consell destaca l’interès de moltes entitats per instal·lar-se a la Comunitat a causa de l’augment de les garanties

Alcaraz subratlla el caràcter pioner de la Declaració per l’Ètica i el Bon Govern promoguda per la Generalitat

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reconegut el treball de les empreses valencianes en la seua aposta per l’ètica i la responsabilitat social corporativa, uns aspectes que, per al cap del Consell, són “absolutament determinants” per al futur econòmic de la Comunitat.

Puig s’ha pronunciat així durant la presentació de la Declaració per l’Ètica i el Bon Govern promoguda per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, iniciativa a la qual s’ha referit com “un pas avance” que ha de ser “l’horitzó d’una societat responsable”.

El president ha defensat la signatura d’aquest document com “extremadament important i simbòlica” perquè reforça el sistema de valors de la Comunitat mitjançant la responsabilitat social i l’ètica, dos elements que conformen “un intangible imprescindible” perquè qualsevol societat moderna puga tenir un avenir.

En aquest sentit, el cap del Consell ha afirmat que, en els últims temps, “una gran afluència d’empreses ha mostrat la seua voluntat per instal·lar-se” en territori valencià, i que açò ocorre “perquè cada vegada existeixen més garanties” que faciliten un escenari “en el qual poden competir lliurement amb altres companyies”.

“Est és l’horitzó que ens marquem al principi d’aquesta legislatura, i, per açò, vam crear una Conselleria de Transparència o es va posar en funcionament el Consell de Transparència”, ha prosseguit Puig, qui ha mantingut que és “aqueix entramat institucional, més enllà de qualsevol partidisme”, la qual cosa condueix a una societat “amb moltes més oportunitats”.

El president també ha assenyalat que un altre dels objectius del Consell va ser des del principi “alçar la hipoteca reputacional” dels valencians i valencianes, una prioritat que “va molt més allà d’un fet ètic” perquè “va lligada a la seguretat jurídica”, un component que, segons Puig, és “fonamental per al creixement econòmic”.

Per la seua banda, el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, ha assegurat que fins ara no s’havia realitzat en cap autonomia “gens semblat” a aquesta proposta que implica “a empreses i Govern en una aposta per la integritat i la transparència”, per la qual cosa ha afirmat que és “motiu d’orgull col·lectiu” ser “referents en innovació”.

Alcaraz també ha animat a les empreses valencianes a sumar-se a aquesta iniciativa, que ha definit com a “indispensable” per a consolidar “un corrent d’integritat en les institucions i empreses” útil per a superar “la hipoteca reputacional que ha afectat a la nostra autoestima i a l’economia”. El conseller ha sostingut també que la declaració és “un clar exemple que el diàleg és la millor forma d’avançar”.

Més de 40 empreses ja han subscrit la declaració

En la declaració, que ha sigut llegida per la directora general del Grup Sorolla Educació, María Teresa Ramos, en representació de les 42 primeres empreses que l’han subscrit durant l’acte, es mostra el compromís de les entitats signatàries “amb l’ètica empresarial i el bon govern i els seus principis”, a més de la seua voluntat de promoure mecanismes de prevenció de la corrupció i el seu convenciment “que les institucions han de ser exemplars, transparents i íntegres per a impedir qualsevol mala pràctica” i així guanyar “en transparència i eficàcia econòmica”.

El text també sosté que les empreses de la Comunitat són “una part fonamental de la societat” com a agents bàsics per a la creació de riquesa i ocupació, així com per característiques com la responsabilitat social, la sostenibilitat o la projecció de valors, i manté que el sector empresarial “sap que l’estricte compliment de les normes i el compte de resultats ja no són els seus únics objectius ni la seua única preocupació”.

A més, el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, ha subratllat durant l’acte que la societat valenciana, inclòs el empresariado, “s’ha fet més exigent” i que, per açò, “la transparència, la sostenibilitat, les bones pràctiques i el compromís social són avui variables que determinen la competitivitat de les empreses”. Ara “no solament explica el compte de resultats; no solament el quant, també el com”, ha dit.

Jornades empresarials

La signatura d’aquesta iniciativa arriba després que la Generalitat reunira, entre maig i juny d’enguany, a representants institucionals i del món empresarial de Castelló, València i Alacant en les jornades sobre iniciativa empresarial per l’ètica i el bon govern, organitzades per la Conselleria de Transparència al costat de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana i el Consell de Càmeres de la Comunitat Valenciana.

Aquestes trobades van servir per a realitzar una reflexió conjunta sobre la prevenció de la corrupció i les males pràctiques en l’àmbit empresarial i de les administracions públiques de la Comunitat, així com per a analitzar les relacions entre el món empresarial i les administracions i llançar una declaració per l’ètica i el bon govern i en favor de la integritat empresarial i institucional.

La declaració estarà disponible en aquest enllaç perquè puguen anar sumant-se les empreses que així ho desitgen.