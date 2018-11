Puig reivindica el paper de la música com a element d’unió i com una de les manifestacions artístiques més arrelades a la Comunitat

Print This Post

El responsable de la Generalitat ha rebut un dels guardons extraordinaris atorgats per la Federació de Societats Musicals

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicat el paper de la música com a element d’unió i com una de les manifestacions artístiques més arrelades a la Comunitat Valenciana. Per açò, ha defensat la voluntat del Consell de fomentar tota la seua riquesa ara que les societats musicals són Bé d’Interès Cultural (BIC).

Puig s’ha pronunciat així durant el lliurament dels XIX Premis Euterpe de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), uns guardons que reconeixen, tal com ha assenyalat, no solament a les persones i institucions premiades, sinó també al conjunt de les associacions musicals.

El responsable del Consell ha felicitat a més a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat pel seu treball i pel seu 50 aniversari, i ha afegit que a pesar que les bandes “són patrimoni de la humanitat des de sempre” la Generalitat havia de “fer patent la realitat de la música” a la Comunitat Valenciana.

En l’acte, celebrat en el Palau de la Generalitat, s’ha fet lliurament del guardó a la participació federal dels XIX Premis Euterpe a la Societat Musical de Sogorb i del corresponent a la dedicació a una societat musical, que ha recaigut sobre Antonio Moltó Sanchis, de la Unió Musical Contestana de Cocentaina.

L’Ajuntament de Saix ha sigut premiat com a institució o empresa pública o privada i el Projecte Dons i Bandes per la seua contribució a la igualtat de gènere en l’àmbit de la música valenciana, i s’han concedit, així mateix, dos guardons extraordinaris al Palau de la Música i al president de la Generalitat, Ximo Puig, qui, a més de felicitar a totes les persones i institucions premiades, ha assegurat que rep el seu reconeixement amb alegria i una gran responsabilitat.

Les societats musicals de la Comunitat, presents en el 95% dels municipis autonòmics amb més de 500 habitants, estan formades per un total de 40.000 músics, 60.000 alumnes i més de 200.000 socis repartits en prop de 600 agrupacions, un nombre que representa la meitat de totes les organitzacions d’aquest tipus que existeixen a Espanya.