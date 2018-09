Puig reivindica l’hospitalitat i la solidaritat com a valors del turisme valencià

Connect on Linked in

El president ha assegurat que els guardonats en els Premis Turisme representen “els vectors de l’esforç, el compromís i la capacitat d’entendre l’interès general per sobre del particular”

La Federació Empresarial d’Hostaleria de València, Creu Roja i Benidorm Film Office són alguns dels premiats

València.el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicat l’hospitalitat i la solidaritat com a valors del turisme valencià, i ha instat a treballar amb aquestes referències per a potenciar un turisme de qualitat.

Així ho ha afirmat en la seua intervenció en l’acte de lliurament dels Premis Turisme Comunitat Valenciana, que s’ha celebrat aquest dijous en l’edifici Vés-los i Vents de la Marina de València, on ha assegurat que els premiats representen “els vectors de l’esforç, el compromís i la capacitat d’entendre l’interès general per sobre del particular”.

El cap del Consell, que ha recordat la importància d’un turisme que per a la Comunitat “representa més del 14% del PIB i més del 14% del treball”, també ha recalcat la necessitat d’afrontar els reptes del futur, així com els presents, com és el cas, ha recordat, del Brexit, o de la recuperació de les potències turístiques de la conca mediterrània.

Per açò, ha advocat també per la innovació com una forma de millorar la capacitat turística valenciana, i, en aquest sentit, ha recordat que els Instituts Tecnològics Valencians “són una passarel·la per a portar les innovacions teòriques al pràctic”.

Un altre factor important al que s’ha referit Puig és el de la sostenibilitat, que ha considerat “fonamental” per a “no acabar amb la pròpia excel·lència esquilmando els recursos”.

A més, i respecte al futur del sector, també s’ha referit al Pla Estratègic de Turisme 2015, una de les bases de la qual és la cogestió entre el sector públic i el sector privat ja que, segons ha afirmat, “aquesta aliança fa que els resultats siguen millors dia a dia”.

Durant l’acte també ha intervingut el secretari autonòmic de la Agència Valenciana del Turisme (AVT), Francesc Colomer, qui ha destacat la importància de treballar “el espítitu valencià” com a mètode de diferenciació en el mercat turístic. “No perdre l’ànima és i serà sempre la clau de volta del que hem d’intentar fer”, ha assenyalat.

En aqueix sentit, ha recordat iniciatives de l’AVT com l’organització de la Mostra de Turisme Comunitat Valenciana, vinculada “a l’experiència turística, a la nostra autenticitat, la nostra identitat i força genuïna”.

A més, i d’altra banda, Colomer ha mostrat la seua afinitat amb el claim llançat per al Dia del Turisme 2018 per l’Organització Mundial del Turisme, ‘El turisme i la transformació digital’, però ha afegit que aqueixa transformació digital “s’ha d’impregnar amb l’ànima”.

Amb aquests premis, la Generalitat pretén reconèixer propostes d’impuls al turisme accessible i inclusiu, el suport a la sostenibilitat del model turístic valencià i la generació de coneixement que aporte valor a l’economia del sector turístic.

En aquest sentit, enguany s’ha decidit atorgar el premi a la trajectòria turística a la Federació Empresarial d’Hostaleria de València, per haver-se distingit, al llarg dels anys, per la realització d’activitats que repercuteixen de forma positiva en el turisme de la Comunitat.

En la modalitat de Premi a la recerca i innovació turística s’ha reconegut la labor de l’Institut Tecnològic Metalmecánico, Fusta, Moble, Embalatge i Afins (AIDIMME).

Per la seua banda, el premi a la promoció i comunicació turística s’ha atorgat ‘ex aequo’ a Creu Roja Espanyola i Benidorm Film Office, per les seues noves campanyes de comunicació i promoció i la posada en el mercat de productes turístics singulars.

A més, l’Ajuntament de Xàbia ha rebut el premi al turisme sostenible, per haver liderat iniciatives turístiques que han suposat una millora de la competitivitat de la destinació mitjançant l’aplicació de criteris de sostenibilitat per al desenvolupament.

Quant al premi al turisme inclusiu i responsable, s’ha atorgat a Civis Hotels, per haver contribuït, a través de l’Hotel Luz Castelló, a la millora de l’accessibilitat en el sector turístic.

Reconeixement pòstum a Roc Gregori i Diego López Olivares

Així mateix, el jurat ha decidit atorgar un Esment Especial a títol pòstum a dues persones la contribució de les quals a l’impuls del turisme de la Comunitat ha sigut molt important.

Així, s’ha reconegut a Roc Gregori Aznar pel seu suport al sector al llarg de la seua dilatada trajectòria des de l’àmbit de la gestió pública del turisme.

A més, s’ha reconegut la labor de Diego López Olivares, per la seua contribució al turisme valencià des de l’àmbit de la recerca i la generació de coneixement acadèmic.

Dia Mundial del Turisme

El lliurament dels Premis Turisme Comunitat Valenciana s’emmarca en els actes de celebració del Dia Mundial del Turisme, que enguany porta per lema “El turisme i la transformació digital”.

Amb aquest lliurament de guardons, la Generalitat pretén fer públic el seu reconeixement a les persones, entitats i organitzacions que treballen pel turisme sostenible, responsable i inclusiu a la Comunitat Valenciana.