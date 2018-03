Puig visita Alzira davant la imminent reversió del Departament de Salut de la Ribera a gestió pública

Connect on Linked in

El president ha estat acompanyat per la consellera de Sanitat, Carmen Montón.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha visitat Alzira amb motiu de la imminent reversió del Departament de Salut de la Ribera.

Puig, qui ha estat acompanyat per la consellera de Sanitat Pública, Carmen Montón, s’ha reunit amb els alcaldes de la comarca a l’Ajuntament d’Alzira per llançar-los un missatge de calma i tranquil·litat de cara al pròxim diumenge 1 d’abril, dia en què es posarà fi al Model Alzira, un model “fracassat” per a Puig.

Entre els temes tractats a la reunió amb els alcaldes, Puig ha donat resposta a una de les seues principals preocupacions, com és la del transport, amb l’anunci del nou pla de concessions per a la Ribera.

Per la seua part, Montón ha confirmat que s’alliberaran les places de l’aparcament d’urgències perquè siguen gratuïtes i es disminuirà el preu per als professionals. Respecte a les llistes d’espera , la consellera continua amb dubtes davant les xifres oferides fins al moment per la concessionària Ribera Salud però, així i tot, ha manifestat que el rendiment quirúrgic no disminuirà.

També ha tingut oportunitat la consellera de dirigir-se a un grup de manifestants que esperaven a la porta en representació de les persones que asseguren han sigut acomiadades amb motiu d’aquesta reversió.

En l’acte d’aquest matí hem pogut veure a la nova gerent del Departament de Salut de la Ribera, Isabel González.