Pura Atienza desgrana cadascun dels actes de les festes de la Candelària de Manuel en “Prop de tu”

Connect on Linked in

Manuel celebra la Fira del Porrat, és per eixe motiu que Pura Atienza, segon tinent alcalde de Manuel ha visitat el programa “Prop de tu” per a convidar-nos i explicar-nos els actes que realitzaran, com per exemple la corba del carrer de la font.

La fira té un origen que sempre s’ha relacionat en la solta de l’aigua. Una tradició de molts anys

Se celebra la Candelera amb l’acte dels xiquets que han nascut en este any passat 2018.

També es durà a terme el tradicional acte de benvinguda als nascuts i nascudes en 2018.

A més, el pròxim 8 de febrer tindrà lloc l’acte de commemoració dels 80 anys del bombardeig de l’11 de febrer de 1939, amb una revista monogràfica, xerrada i documental.